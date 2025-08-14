南國設計沙龍9月登場 打造南方最強的設計共學平台

屏東縣政府實踐「設計治理」，2025南國設計沙龍9月登場，以「文化南國×設計前線」為主軸，集結台灣設計圈具代表性10名重量級講師，堪稱規模最完整、陣容最豪華的設計人才培育行動。

「設計不只是美學，而是一種治理的語言。」屏東縣政府今年啟動「南國設計沙龍」，9月至11月邀請來自視覺、包裝、產品、體驗等多元領域的頂尖講師輪番登場，攜手為南方注入源源不絕的設計力，也展現屏東如何以設計思維走在地方治理前線。

文化處表示，「南國設計沙龍」9月5日開幕首場講座由三金典禮視覺總監、究方社創意總監，和屏東非常有淵源的方序中領銜開講。講者陣容包括，屏東返鄉設計師方智弘、IF OFFICE創辦人暨包裝大師馮宇、影像設計創作者陳慕溪、工藝設計師吳孝儒、禮拜文房具主理人蔡孟仰，並壓軸邀請全台具代表性平面設計師聶永真，搭配包裝設計師黃國瑜、體驗設計顧問許博軒、互動設計師胡忻儀輪番上陣，一系列講座展現設計與地方共構多元樣貌，為南方設計種下行動能量。

文化處強調，縣府近年致力推動設計思考力導入公共建設、觀光景點、活動與社會溝通，翻轉南方印象，重新詮釋「屏東」為新地方品牌，並躍上國際舞台。

為深化這股設計動能，以「設計共伴、放大格局」、「美學導入、有感治理」為核心，打造「南國設計沙龍」為南方首座設計共學平台，透過交流與培力，持續將設計從視覺美感推展至公共治理、地方產業與文化思維的整體轉型。

「要讓設計不再只是城市的專利，而是每個社區、每位農民、每一位公務夥伴都能使用的語言。」文化處長吳明榮說，期帶動更多設計走入日常、深耕社區，翻轉地方的未來想像。