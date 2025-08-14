聽新聞
0:00 / 0:00

把巷口「慢」字塗黃 高雄女子恐挨罰

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
高雄市三民區天祥一路100巷地面白色的「慢」字，遭一名婦人塗成黃色，過程被拍下並檢舉，交通局指已違反道路交通管理處罰條例。記者王昭月／翻攝
高雄市三民區天祥一路100巷地面白色的「慢」字，遭一名婦人塗成黃色，過程被拍下並檢舉，交通局指已違反道路交通管理處罰條例。記者王昭月／翻攝

私改道路標線常引發爭議，高雄一名女子在巷弄地面將「慢」字漆成黃色，被質疑破壞標線。交通局指此舉已違反道路交通管理處罰條例，可罰1200元至2400元，道路標線具抗滑、反光、不變質特性，呼籲勿私自塗改，若造成事故，須負相關責任。

交通局副局長劉建邦表示，道路標線需按CNS標準，透過專業機具畫設，與一般使用的油漆不同，民眾切勿私自塗改，否則若造成事故，需負責任。

被民眾檢舉擅自變更標線的地點在三民區天祥一路100巷，經查，涉將地面白色「慢」字塗成黃色的女子，是想用醒目的黃漆提醒用路人小心慢行，但私繪標線行為已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。

高雄過去也曾發生私繪標線案例，2022年楠梓區有巷弄全線畫上紅線禁止停車，但前後支道的巷弄竟被住戶私畫停車格還搭建車棚，被質疑「一里二制」，當年下半年，警方在該路共舉發7件。

林園區多年前則有宮廟在中芸路面噴漆寫上大大的「孝」字，引發熱議。

宮廟表示，應神明指示，才用水性油漆寫下「孝」，盼提醒世人行孝，原以為雨水沖刷就沒了，沒想到好幾場大雨後孝字還在。由於「孝」字未侵害到標線，最後歸類為道路遭潑灑油漆，由環保局以違反廢棄物清理法裁罰行為人。

高雄市 廢棄物 停車格

延伸閱讀

影／高雄婦人擅把巷口「慢」字塗為黃色…交通局：已違法

眼花撩亂！台北市1路段200米距離塞27面交通指示牌！議員憂增交通風險

烏坵啟動宮廟文物普查 首納基督信仰建構宗教文化檔案

停車免開單！台中「無立柱」智慧車格下月上路 首批歌劇院周邊亮相

相關新聞

高雄公車72條路線 重疊輕軌要調整

高雄輕軌成圓後運量提升，審計部決算卻發現，全市72條公車路線與輕軌重疊，導致公車運量衰減；而7個常住人口高於500人的鄰...

把巷口「慢」字塗黃 高雄女子恐挨罰

私改道路標線常引發爭議，高雄一名女子在巷弄地面將「慢」字漆成黃色，被質疑破壞標線。交通局指此舉已違反道路交通管理處罰條例...

2025南國漫讀節 橫跨屏北到屏南的走讀＆工作坊展開屏東新視野

南國漫讀節創立以來，各類型的在地走讀活動均獲得參與者的良好反饋，每場活動猶如立體文本般讓參與民眾一一涉足，透過親身體驗進...

颱風還沒到高雄卻先停電 仁武近5千戶無電可用近1小時

中度颱風楊柳持續進逼，預估中午至下午期間將登陸台東並於高雄台南沿海一帶出海，上午高雄下起間歇風雨，沒想到9時許仁武一帶卻...

烏坵啟動宮廟文物普查 首納基督信仰建構宗教文化檔案

有「離島中的離島」之稱的烏坵，昨日在媽祖廟前的埕上啟動「114-115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫」，這不僅是首次...

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。