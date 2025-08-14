把巷口「慢」字塗黃 高雄女子恐挨罰

私改道路標線常引發爭議，高雄一名女子在巷弄地面將「慢」字漆成黃色，被質疑破壞標線。交通局指此舉已違反道路交通管理處罰條例，可罰1200元至2400元，道路標線具抗滑、反光、不變質特性，呼籲勿私自塗改，若造成事故，須負相關責任。

交通局副局長劉建邦表示，道路標線需按CNS標準，透過專業機具畫設，與一般使用的油漆不同，民眾切勿私自塗改，否則若造成事故，需負責任。

被民眾檢舉擅自變更標線的地點在三民區天祥一路100巷，經查，涉將地面白色「慢」字塗成黃色的女子，是想用醒目的黃漆提醒用路人小心慢行，但私繪標線行為已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。

高雄過去也曾發生私繪標線案例，2022年楠梓區有巷弄全線畫上紅線禁止停車，但前後支道的巷弄竟被住戶私畫停車格還搭建車棚，被質疑「一里二制」，當年下半年，警方在該路共舉發7件。

林園區多年前則有宮廟在中芸路面噴漆寫上大大的「孝」字，引發熱議。

宮廟表示，應神明指示，才用水性油漆寫下「孝」，盼提醒世人行孝，原以為雨水沖刷就沒了，沒想到好幾場大雨後孝字還在。由於「孝」字未侵害到標線，最後歸類為道路遭潑灑油漆，由環保局以違反廢棄物清理法裁罰行為人。