高雄公車72條路線 重疊輕軌要調整

高雄輕軌成圓後運量提升，審計部決算卻發現，全市72條公車路線與輕軌重疊，導致公車運量衰減；而7個常住人口高於500人的鄰無公車服務、逾200個公車站整月無人使用。交通局表示已調整路線及班次，部分路線端點受限於不同的轉乘需求，也會同步優化。

審計部據內政部2023年11月的電信信令人口統計，再與高市去年公車站牌分布圖層疊加比對，發現1萬7387鄰中有1403個鄰無公車服務，常住人口高於500人者占7個，另69個鄰有公車服務卻無常住人口。而據去年6月乘車票證交易（含公車式小黃）資料，有280個公車站當月無人上下車。

審計部認為，高市公共運輸可及性及資源配置效率都有待提升。其中11A、8041A、紅72、紅75與紅76、76及77、E09及E10等路線重疊性高於5成，已達調整營運路線的標準。而全市有72條公車路線與輕軌重疊，37路公車重疊長達5.46公里。

東南客運指出，受輕軌影響，公車運量銳減，業者又面臨成本及駕駛缺員打擊，去年11月起已陸續減班，37路公車一度打算申請停駛。

由於公車減班，不少民眾認為搭輕軌轉乘公車的便利性大幅降低。曾住國外的蘇姓市民說，回台後搭過幾個月公車，發現即使搭雄輕軌或捷運，許多地方仍要轉乘公車才能到，公車若減班，會很不方便。常陪父親搭公車的林姓市民希望市府不要重輕軌而輕公車，因應高齡化社會，反而應增加更多公車班次。

交通局表示，今年1至5月公車運量較2022年同期成長19%，輕軌及捷運紅線岡山車站通車及實施TPASS定期票後，高市去年公共運輸市占率首度突破10%。為使大眾運輸資源有效運用，已進行公車路網及運力檢討等，例如168捷運先導公車轉型為社區接駁公車。

議員張博洋表示，交通局應配合輕軌成圓、鐵路地下化、產業園區設立及聯合開發案，增設與輕軌「垂直」或「交叉轉乘」的公車路線，透過加密班次，串聯其他軌道路網，才能增加輕軌效益。