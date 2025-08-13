楊柳颱風來襲...台南安南區招牌掉落橫倒車道上 警趕往排除

楊柳颱風來襲，今天下午1時許自台東太麻里登陸，並於下午4時許於台南市七股附近出海，短短3小時火速通過台灣。台南市安南區下午2時許風強雨驟，導致同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，轄區員警獲報，立即趕往移至安全位置，並於周邊設置警戒線，避免二次事故發生。

台南市警第三分局安中派出所今下午2時40分獲報，有招牌遭強風吹落，橫倒於車道上，有安全之虞，員警顏琦晉、施盈禪立即趕赴現場，排除交通隱患；警方也提醒業者，應定期檢視並加固招牌、遮雨棚及相關設施，並在颱風、豪雨或強風來臨前做好防護措施。