巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

楊柳颱風來襲...台南安南區招牌掉落橫倒車道上 警趕往排除

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
楊柳颱風來襲，台南市安南區同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，員警立即趕往移至安全位置。記者袁志豪／翻攝
楊柳颱風來襲，台南市安南區同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，員警立即趕往移至安全位置。記者袁志豪／翻攝

楊柳颱風來襲，今天下午1時許自台東太麻里登陸，並於下午4時許於台南市七股附近出海，短短3小時火速通過台灣。台南市安南區下午2時許風強雨驟，導致同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，轄區員警獲報，立即趕往移至安全位置，並於周邊設置警戒線，避免二次事故發生。

台南市警第三分局安中派出所今下午2時40分獲報，有招牌遭強風吹落，橫倒於車道上，有安全之虞，員警顏琦晉、施盈禪立即趕赴現場，排除交通隱患；警方也提醒業者，應定期檢視並加固招牌、遮雨棚及相關設施，並在颱風、豪雨或強風來臨前做好防護措施。

分局指出，懸掛於建物外牆的廣告牌、鐵皮結構及鬆動的樹枝，皆有掉落風險，尤其在人車往來密集的路段更易造成意外；如發現有損壞、傾斜或搖晃的招牌、樹木及建物構件，應立即通報市府相關單位處理，警方也將持續加強巡查與災害防範宣導。

楊柳颱風來襲，台南市安南區同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，員警立即趕往移至安全位置。記者袁志豪／翻攝
楊柳颱風來襲，台南市安南區同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，員警立即趕往移至安全位置。記者袁志豪／翻攝

台南 車道 楊柳颱風

