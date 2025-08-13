楊柳颱風來襲...台南安南區招牌掉落橫倒車道上 警趕往排除
楊柳颱風來襲，今天下午1時許自台東太麻里登陸，並於下午4時許於台南市七股附近出海，短短3小時火速通過台灣。台南市安南區下午2時許風強雨驟，導致同安路280號路段有招牌掉落，橫倒於車道上阻礙交通，轄區員警獲報，立即趕往移至安全位置，並於周邊設置警戒線，避免二次事故發生。
台南市警第三分局安中派出所今下午2時40分獲報，有招牌遭強風吹落，橫倒於車道上，有安全之虞，員警顏琦晉、施盈禪立即趕赴現場，排除交通隱患；警方也提醒業者，應定期檢視並加固招牌、遮雨棚及相關設施，並在颱風、豪雨或強風來臨前做好防護措施。
分局指出，懸掛於建物外牆的廣告牌、鐵皮結構及鬆動的樹枝，皆有掉落風險，尤其在人車往來密集的路段更易造成意外；如發現有損壞、傾斜或搖晃的招牌、樹木及建物構件，應立即通報市府相關單位處理，警方也將持續加強巡查與災害防範宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言