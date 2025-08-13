快訊

颱風還沒到高雄卻先停電 仁武近5千戶無電可用近1小時

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

中度颱風楊柳持續進逼，預估中午至下午期間將登陸台東並於高雄台南沿海一帶出海，上午高雄下起間歇風雨，沒想到9時許仁武一帶卻傳出大停電，超過4000戶一度停電近1小時，台電坦承是線路跳脫事故，不過已在上午10時許全數復電。

台電鳳山區處表示，今天上午9時10分，由於高雄市政府公園處人員修剪樹木不慎，造成樹木碰觸線路設備造成線路跳脫事故，引起高雄市仁武區永昌一街、永昌三街永新四街、永新五街、八德一路、仁愛巷等一帶停電，共有4738戶受影響。

由於停電時高雄風雨還不明顯，不少居民驚訝居然颱風還沒到就先停電，不過經查才發現是由於人為因素導致，並非是颱風帶來的風雨造成停電，虛驚一場。台電已在第一時間派員搶修，並在上午10時2分全數復電。

停電 颱風 台電

