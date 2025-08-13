烏坵啟動宮廟文物普查 首納基督信仰建構宗教文化檔案
有「離島中的離島」之稱的烏坵，昨日在媽祖廟前的埕上啟動「114-115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫」，這不僅是首次全面盤點島上宮廟文物，更首度將基督信仰元素納入研究，為烏坵留下跨宗教、多元文化的完整紀錄。
此次活動現場聚集鄉民、大坵村長、軍方人員與多位銀髮志工，金門縣文化局也透過視訊全程參與，顯示對烏坵文化資產保存的高度重視。
計畫主持人、新北市文史學會理事長夏聖禮指出，首階段將釐清島上宮廟的歷史脈絡，透過訪談耆老、蒐集典故與史料，檢視神像、香爐、牌匾、木雕、彩繪等文物現況，將在地故事與文化保存緊密結合，為後續活化應用奠定基礎。
國立政治大學民族系副教授林敬智則分享宮廟文物日常維護要領，並邀請耆老提供已佚文物的線索與故事，如爐主更替、擲筊紀錄、經費簿冊等，以充實文史檔案內容。
金門縣文化局長陳榮昌透過視訊致意，感謝團隊遠赴烏坵協助建立文史檔案，並期盼將成果與所有關注烏坵文化的民眾分享。
參與團隊以退休軍公教人員為主力，包括協同主持人高丹華、高丹華在金城國中時的恩師楊德聲，以及島上第一位基督徒蔡玉尖遺孀楊安悧的大學同學張碧敏等人。高丹華感謝銀髮志工「白髮蒼蒼仍願舟車勞頓」，並感謝烏坵鄉民代表會副主席黃金揚與大坵村長林有進的支持，林有進還貼心準備飲料為與會者消暑。
長年參與烏坵宮廟神明安座的高雄市前庄福德宮主委謝景輝，此次也加入普查行列。團隊前日抵達後，在他的帶領下走訪小坵六座宮廟，包括福德祠、媽祖廟、陳林公廟、萬善祠、觀音殿及吳老爹廟，昨日下午則前往大坵村進行實勘。
除了宮廟普查，研究團隊還將踏勘烏坵燈塔旁的守塔人雅格森之墓，以及大坵村第一位基督徒蔡玉尖的舊居「蔡老師的家」，書寫島上基督信仰的發展歷程，這將成為烏坵文化保存史上，首次橫跨宗教與世代的珍貴記錄。
