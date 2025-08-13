快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

趕快下山！那瑪夏區上午9時後將封路 台29線預警性封路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台29線旗甲公路今天清晨已分別於那瑪夏及五里埔設立管制點，上午9時起預警性封路禁止車輛通行。圖／公路局提供
台29線旗甲公路今天清晨已分別於那瑪夏及五里埔設立管制點，上午9時起預警性封路禁止車輛通行。圖／公路局提供

受颱風楊柳來襲影響，高雄市長陳其邁已下令山區道路預警性封閉道路，公路局將在今天上午9時起，針對台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段封路交管，呼籲那瑪夏區的居民若有就醫、外出需求，應立即趕在上午9時前下山。

公路局表示，高雄市山區將有豪雨發生機率，考量楠梓仙溪水文地質環境不穩定，可能誘發溪水暴漲及土石流危害，導致現有通行便道遭沖毀中斷，因此預計今天上午9時起，針對台29臨11線便道0K至12K，即那瑪夏至五里埔路段實施預警性封閉。

公路局建議，用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請那瑪夏區民眾如有外出及就醫需求，盡早規畫下山。

高雄市政府針對山區居民也已發出撤離避難通知，山區4個行政區，那瑪夏、桃源、茂林、六龜總共撤離1841人，其中包括1722人是屬於保全對象、保全戶，另外再加119人是慢性疾病、特殊病患或有潛在風險，昨已陸續展開撤離。

台29線旗甲公路今天清晨已分別於那瑪夏及五里埔設立管制點，上午9時起預警性封路禁止車輛通行。圖／公路局提供
台29線旗甲公路今天清晨已分別於那瑪夏及五里埔設立管制點，上午9時起預警性封路禁止車輛通行。圖／公路局提供

夏至 那瑪夏

延伸閱讀

聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

颱風楊柳來襲 陳其邁提醒13日午後風雨增強勿輕忽

中職／雄鷹新洋投那瑪夏等工作證 二軍櫻井周斗也有機會

相關新聞

聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

高雄那瑪夏主要聯外道路台29線去年凱米颱風中斷7天，這次豪雨又中斷5天，區長孔賢傑昨轉達族人爭取交通正義的心聲，盼道路擺...

趕快下山！那瑪夏區上午9時後將封路 台29線預警性封路

受颱風楊柳來襲影響，高雄市長陳其邁已下令山區道路預警性封閉道路，公路局將在今天上午9時起，針對台29臨11線便道那瑪夏至...

怕南橫墜谷悲劇再重演 台20線上午9時起預警性封閉

受到中度颱風楊柳來襲影響，高雄山區預估雨量將達400毫米以上，因日前728豪雨才釀成台20線南橫公路桃源路段崩塌造成一家...

廣角鏡／恆春旅遊醫院 牙科中心啟用

屏東縣恆春半島牙科醫療資源嚴重不足，衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心昨開幕，配置先進牙科醫療設備，包括3D全口X光機等設備...

高雄美濃盜砂嚴重 議員促導入AI監測

高雄市美濃區吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓昨不滿指出，市府停留在表面應對，...

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。