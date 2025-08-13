怕南橫墜谷悲劇再重演 台20線上午9時起預警性封閉

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
颱風楊柳來襲，台20線南橫公路勝境橋將設管制點，預計今天上午9時實施預警性封閉。圖／公路局
受到中度颱風楊柳來襲影響，高雄山區預估雨量將達400毫米以上，因日前728豪雨才釀成台20線南橫公路桃源路段崩塌造成一家五口墜谷事故，就怕悲劇重演，公路局此次提前預警性封閉道路，預計今天上午9時起禁止車輛通行寶來二橋至桃源區公所路段。

公路局南區養護工程分局表示，因應颱風影響，經研判中央氣象局水文情資，預估山區雨量將達豪雨以上等級，公路局針對台20線79K至89.5K路段，即寶來二橋至桃源區公所路段實施預警性封閉，並將在寶來二橋、高中及勝境橋等3處實施交通管制。

高雄市長陳其邁昨晚在災害應變中心工作會議上也說重話，要求民眾沒有必要千萬不要往山區跑，在幾個管制路口，如果民眾不聽勸阻，將直接開罰，並且將請公路局針對台20、台27甲跟台29線，採取全部預警性封閉。

公路局指出，台20線預警性封閉期間將視風雨影響程度檢討開放時間，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，道路通阻詳情可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統  https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢。

