網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片，引起議論。警方並通報公路局養護工程分局潮州工務段到場勘查，公路局澄清，是樹枝纏繞到橋墩，不影響結構安全。

公路局南區養護工程分局潮州工務段指出，民眾反映台24線20公里＋500三地門大橋橋墩有疑似開裂情況，今天12日會同橋梁檢測公司至現地勘查，該處不是橋梁結構開裂。

公路局表示，現場研判是0728西南氣流導致隘寮溪河床水位升高，樹枝漂流後卡在三地門大橋P15墩柱防撞鋼板上方，該樹枝並無影響橋梁結構安全，潮州工務段將請承包商將樹枝移除。

警方也到場釐清，通報潮州工務段到場勘查，警方指出，該裂痕是連日豪雨被沖下藤蔓纏繞橋墩，經檢視三地門大橋無危險性。