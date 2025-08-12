快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
公路局澄清三地門大橋橋梁沒有問題，是纏繞的樹枝。記者劉星君／翻攝
公路局澄清三地門大橋橋梁沒有問題，是纏繞的樹枝。記者劉星君／翻攝

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片，引起議論。警方並通報公路局養護工程分局潮州工務段到場勘查，公路局澄清，是樹枝纏繞到橋墩，不影響結構安全。

公路局南區養護工程分局潮州工務段指出，民眾反映台24線20公里＋500三地門大橋橋墩有疑似開裂情況，今天12日會同橋梁檢測公司至現地勘查，該處不是橋梁結構開裂。

公路局表示，現場研判是0728西南氣流導致隘寮溪河床水位升高，樹枝漂流後卡在三地門大橋P15墩柱防撞鋼板上方，該樹枝並無影響橋梁結構安全，潮州工務段將請承包商將樹枝移除。

警方也到場釐清，通報潮州工務段到場勘查，警方指出，該裂痕是連日豪雨被沖下藤蔓纏繞橋墩，經檢視三地門大橋無危險性。

公路局提醒，最新的道路通阻詳情，可多利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況。

公路局澄清三地門大橋橋梁沒有問題，是纏繞的樹枝。記者劉星君／翻攝
公路局澄清三地門大橋橋梁沒有問題，是纏繞的樹枝。記者劉星君／翻攝
公路局澄清三地門大橋橋梁沒有問題，是纏繞的樹枝。圖／公路局提供
公路局澄清三地門大橋橋梁沒有問題，是纏繞的樹枝。圖／公路局提供

樹枝 豪雨 橋梁

延伸閱讀

颱風逼近南迴金崙-多良調撥車道 金崙大橋晚間封閉

楊柳颱風威脅 台9線「金崙-多良」下午5時南下車道管制

詐騙「交通違規」釣魚信防不勝防 公路局宣布全面停止以電子郵件通知

楊柳颱風進逼 公路局公布10省道路段視風雨發布警戒

相關新聞

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片...

廣角鏡／恆春旅遊醫院 牙科中心啟用

屏東縣恆春半島牙科醫療資源嚴重不足，衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心昨開幕，配置先進牙科醫療設備，包括3D全口X光機等設備...

聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

高雄那瑪夏主要聯外道路台29線去年凱米颱風中斷7天，這次豪雨又中斷5天，區長孔賢傑昨轉達族人爭取交通正義的心聲，盼道路擺...

高雄美濃盜砂嚴重 議員促導入AI監測

高雄市美濃區吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓昨不滿指出，市府停留在表面應對，...

楊柳颱風逼近 屏東縣佛教會搶先送弱勢家庭物資防風雨

0728豪雨屏東縣累積雨量直逼莫拉克風災，造成多處山區災情嚴重，有些弱勢民眾與獨居長輩家中物資不足、生活困難。楊柳颱風即...

影／高雄95歲翁受困南橫超過10天 救難隊員爬山涉水揹下山

高雄桃源區95歲章姓老翁受困交通中斷山區10天以上，聯外道路崎嶇難行，兒子無力處理報案求助，今早消防局會同雲豹工作隊成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。