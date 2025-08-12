楊柳颱風逼近 屏東縣佛教會搶先送弱勢家庭物資防風雨

0728豪雨屏東縣累積雨量直逼莫拉克風災，造成多處山區災情嚴重，有些弱勢民眾與獨居長輩家中物資不足、生活困難。楊柳颱風即將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資今日送往內埔、萬巒等地，希望協助弱勢家庭防範風雨。

屏東縣佛教會理事長、潮州妙光禪寺住持釋見引法師表示，因應楊柳颱風來襲，佛教會向縣府詢問後，決定提供萬巒鄉132戶、內埔鄉314戶，共計446戶，每戶提供價值約1000元的物資，包括各種食品及日常用品等。

釋見引法師強調，颱風強風大雨將使老弱居民外出購物困難，生活不便。這次準備了民生必需品與營養食品，希望能照顧到老人、小孩需求，幫助弱勢家戶平安度過颱風，也希望這次颱風災情能盡量減小。

內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉公所秘書劉怡秀及多名村里幹事一同出席物資發放活動，並致贈感謝狀表達感謝。鍾慶鎮表示，佛教會在颱風來臨前將物資送達鄉親手中，對弱勢家庭真的是雪中送炭。劉怡秀表示，這些物資不只是食物與用品，更是帶給鄉親溫暖與安心的希望。