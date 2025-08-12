快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風逼近 屏東縣佛教會搶先送弱勢家庭物資防風雨

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
楊柳颱風將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資送往內埔、萬巒等地協助弱勢家庭抗颱。記者潘奕言／攝影
楊柳颱風將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資送往內埔、萬巒等地協助弱勢家庭抗颱。記者潘奕言／攝影

0728豪雨屏東縣累積雨量直逼莫拉克風災，造成多處山區災情嚴重，有些弱勢民眾與獨居長輩家中物資不足、生活困難。楊柳颱風即將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資今日送往內埔、萬巒等地，希望協助弱勢家庭防範風雨。

屏東縣佛教會理事長、潮州妙光禪寺住持釋見引法師表示，因應楊柳颱風來襲，佛教會向縣府詢問後，決定提供萬巒鄉132戶、內埔鄉314戶，共計446戶，每戶提供價值約1000元的物資，包括各種食品及日常用品等。

釋見引法師強調，颱風強風大雨將使老弱居民外出購物困難，生活不便。這次準備了民生必需品與營養食品，希望能照顧到老人、小孩需求，幫助弱勢家戶平安度過颱風，也希望這次颱風災情能盡量減小。

內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉公所秘書劉怡秀及多名村里幹事一同出席物資發放活動，並致贈感謝狀表達感謝。鍾慶鎮表示，佛教會在颱風來臨前將物資送達鄉親手中，對弱勢家庭真的是雪中送炭。劉怡秀表示，這些物資不只是食物與用品，更是帶給鄉親溫暖與安心的希望。

縣府社會處長劉美淑也到場表達感謝，他說0728豪雨期間就接到釋見引法師的關心電話，表示希望提供弱勢家庭協助。佛教會兩天內就完成採購、整裝，並在楊柳颱風來襲前送達，並透過公所與里長將物資送到每戶家庭，迅速把愛心送到家。

楊柳颱風將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資送往內埔、萬巒等地協助弱勢家庭抗颱。記者潘奕言／攝影
楊柳颱風將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資送往內埔、萬巒等地協助弱勢家庭抗颱。記者潘奕言／攝影

佛教 屏東縣 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳影響 馬公夏日童樂趴13日休園1天

颱風楊柳來襲 陳其邁提醒13日午後風雨增強勿輕忽

颱風楊柳來襲 雲林以南花東澎9縣市13日停班課

颱風楊柳外圍環流影響 高屏花東山區防大豪雨

相關新聞

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片...

廣角鏡／恆春旅遊醫院 牙科中心啟用

屏東縣恆春半島牙科醫療資源嚴重不足，衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心昨開幕，配置先進牙科醫療設備，包括3D全口X光機等設備...

聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

高雄那瑪夏主要聯外道路台29線去年凱米颱風中斷7天，這次豪雨又中斷5天，區長孔賢傑昨轉達族人爭取交通正義的心聲，盼道路擺...

高雄美濃盜砂嚴重 議員促導入AI監測

高雄市美濃區吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓昨不滿指出，市府停留在表面應對，...

楊柳颱風逼近 屏東縣佛教會搶先送弱勢家庭物資防風雨

0728豪雨屏東縣累積雨量直逼莫拉克風災，造成多處山區災情嚴重，有些弱勢民眾與獨居長輩家中物資不足、生活困難。楊柳颱風即...

影／高雄95歲翁受困南橫超過10天 救難隊員爬山涉水揹下山

高雄桃源區95歲章姓老翁受困交通中斷山區10天以上，聯外道路崎嶇難行，兒子無力處理報案求助，今早消防局會同雲豹工作隊成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。