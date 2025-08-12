聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風逼近 屏東縣佛教會搶先送弱勢家庭物資防風雨
0728豪雨屏東縣累積雨量直逼莫拉克風災，造成多處山區災情嚴重，有些弱勢民眾與獨居長輩家中物資不足、生活困難。楊柳颱風即將來襲，屏東縣佛教會及多個善心單位與縣府合作，準備物資今日送往內埔、萬巒等地，希望協助弱勢家庭防範風雨。
屏東縣佛教會理事長、潮州妙光禪寺住持釋見引法師表示，因應楊柳颱風來襲，佛教會向縣府詢問後，決定提供萬巒鄉132戶、內埔鄉314戶，共計446戶，每戶提供價值約1000元的物資，包括各種食品及日常用品等。
釋見引法師強調，颱風強風大雨將使老弱居民外出購物困難，生活不便。這次準備了民生必需品與營養食品，希望能照顧到老人、小孩需求，幫助弱勢家戶平安度過颱風，也希望這次颱風災情能盡量減小。
內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉公所秘書劉怡秀及多名村里幹事一同出席物資發放活動，並致贈感謝狀表達感謝。鍾慶鎮表示，佛教會在颱風來臨前將物資送達鄉親手中，對弱勢家庭真的是雪中送炭。劉怡秀表示，這些物資不只是食物與用品，更是帶給鄉親溫暖與安心的希望。
縣府社會處長劉美淑也到場表達感謝，他說0728豪雨期間就接到釋見引法師的關心電話，表示希望提供弱勢家庭協助。佛教會兩天內就完成採購、整裝，並在楊柳颱風來襲前送達，並透過公所與里長將物資送到每戶家庭，迅速把愛心送到家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言