高雄美濃盜砂嚴重 議員促導入AI監測

高雄市美濃區吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓昨不滿指出，市府停留在表面應對，對組織化且跨區域流動的非法盜採行為沒有實質嚇阻力，應盤點高風險區域導入科技監測與AI異常預警系統，提升動態掌握能力。

市府經發局表示，今年3月拜會經濟部地質調查及礦業管理中心，已建議修正土石採取法，增訂刑事責任，透過流向管控砂石場料源；將建請中央縮短衛星、無人機航拍間隔時間，加強監測盜採土石好發區。

美濃吉洋里一處近1公頃農地違法採取砂石，農地遭掏空深達20公尺，造成產業道路路基流失及路面凹凸不平，坑洞積水出現另類「人工湖」。

議員黃彥毓說，美濃案雖裁罰300萬元，卻可能跟以往一樣，最終僅留紙上數字。市府長期依賴土石採取法的開單處分，對具規模的非法業者幾無實質威嚇，執行端仰賴巡邏箱與稽查人力，對夜間施工或機具車隊調動「看得到、攔不到」。他強調，高雄位居全台盜採、濫採熱區，荖濃溪、美濃與旗山等砂質地帶是重災區。市府早已全面暫停陸砂開發，但制度架構未能有效因應非法採石，主張擴大共犯認定責任，建立地主、承租人、機具與車隊連坐制度。

經發局說，加強與警方合作，除盜採行為人外，地主、土地承租人及司機等，視為共同行為人，併同處罰。