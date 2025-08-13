快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
省道台29線是高雄市那瑪夏區居民主要聯外道路，地方不滿近年路基流失處都是沒有興築河床護岸的路段，質疑臨時道路無法抵擋豪雨侵襲。記者徐白櫻／攝影
省道台29線是高雄市那瑪夏區居民主要聯外道路，地方不滿近年路基流失處都是沒有興築河床護岸的路段，質疑臨時道路無法抵擋豪雨侵襲。記者徐白櫻／攝影

高雄那瑪夏主要聯外道路台29線去年凱米颱風中斷7天，這次豪雨又中斷5天，區長孔賢傑昨轉達族人爭取交通正義的心聲，盼道路擺脫「臨時道路」回復「省道」，提高施作標準，讓居民有一條穩固的回家道路。公路局表示，道路施工標準一致，皆以省道規格修復。

16年前莫拉克颱風在高雄山區帶來2822毫米雨量，重創甲仙小林至那瑪夏道路，2004年至2018年陸續新建民族、民權、民生等部落橋梁，在甲仙至南沙魯路段山谷興建12座鋼橋。

當時行政院重建會表示，地質環境尚未穩定，無法進行永久性路廊復建，為避免溪床道路汛期一再中斷交通，沿線12處過溪段改建半永久性橋梁。2020年3月2日起，公路局將台29線11公里至23公里路段編為「台29臨11線」，災害阻斷交通時採取管制措施。

去年凱米颱風累積雨量1933毫米，今年0728豪雨帶來2819毫米。楊柳颱風又來襲，區長孔賢傑昨傳達族人無奈心情，山區道路中斷頻繁，年復一年、日復一日，盼爭取交通正義。

孔賢傑說，小林五里埔至那瑪夏南沙魯路段因莫拉克風災重建路廊及橋梁，多年來都是臨時道路及鋼橋，很多路段沒有施作河床護岸；有護岸的路段較堅固，幾乎沒被溪水沖毀，未施作路段則不同。

「很多路段只有石籠或土堆，抗洪能力差」，孔賢傑說，旗山溪匯入高屏溪，逕流量和流域面積是全國第一，可想像水流衝擊路基的力量多大，88風災16年，那瑪夏還在使用臨時便道。

公路局說明，陸續辦理12座鋼橋前後引道加固、河床護岸加固、道路安全提升及邊坡護坡保護等15件修復加固工程，持續將抗洪能力較差路段採省道規格修復，考量公路線形、交通安全、天候及部落居民等條件，2018年調整開放甲類大客車通行，路況已相對穩定。並強調，台20線南橫及台29線都有針對較容易致災路段編號「臨」，意味須花更多時間，盼盡速穩定安全，道路施工標準一致，並無「永久」或「臨時」道路之分。

高雄市 那瑪夏 凱米颱風 八八風災

延伸閱讀

中職／雄鷹新洋投那瑪夏等工作證 二軍櫻井周斗也有機會

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏百條農路受損運送困難 苓雅區霸氣買下100箱芒果送暖

詐騙「交通違規」釣魚信防不勝防 公路局宣布全面停止以電子郵件通知

相關新聞

網傳三地門大橋橋墩裂開？公路局：是樹枝不影響結構安全

受到0728豪雨影響，屏東縣山區連日下起豪雨，有網友在屏東在地社團發文說，三地門大橋橋墩疑似開裂情況，附上從遠方看的照片...

廣角鏡／恆春旅遊醫院 牙科中心啟用

屏東縣恆春半島牙科醫療資源嚴重不足，衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心昨開幕，配置先進牙科醫療設備，包括3D全口X光機等設備...

聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

高雄那瑪夏主要聯外道路台29線去年凱米颱風中斷7天，這次豪雨又中斷5天，區長孔賢傑昨轉達族人爭取交通正義的心聲，盼道路擺...

高雄美濃盜砂嚴重 議員促導入AI監測

高雄市美濃區吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓昨不滿指出，市府停留在表面應對，...

楊柳颱風逼近 屏東縣佛教會搶先送弱勢家庭物資防風雨

0728豪雨屏東縣累積雨量直逼莫拉克風災，造成多處山區災情嚴重，有些弱勢民眾與獨居長輩家中物資不足、生活困難。楊柳颱風即...

影／高雄95歲翁受困南橫超過10天 救難隊員爬山涉水揹下山

高雄桃源區95歲章姓老翁受困交通中斷山區10天以上，聯外道路崎嶇難行，兒子無力處理報案求助，今早消防局會同雲豹工作隊成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。