聯外道路頻中斷 高雄那瑪夏居民好無奈

高雄那瑪夏主要聯外道路台29線去年凱米颱風中斷7天，這次豪雨又中斷5天，區長孔賢傑昨轉達族人爭取交通正義的心聲，盼道路擺脫「臨時道路」回復「省道」，提高施作標準，讓居民有一條穩固的回家道路。公路局表示，道路施工標準一致，皆以省道規格修復。

16年前莫拉克颱風在高雄山區帶來2822毫米雨量，重創甲仙小林至那瑪夏道路，2004年至2018年陸續新建民族、民權、民生等部落橋梁，在甲仙至南沙魯路段山谷興建12座鋼橋。

當時行政院重建會表示，地質環境尚未穩定，無法進行永久性路廊復建，為避免溪床道路汛期一再中斷交通，沿線12處過溪段改建半永久性橋梁。2020年3月2日起，公路局將台29線11公里至23公里路段編為「台29臨11線」，災害阻斷交通時採取管制措施。

去年凱米颱風累積雨量1933毫米，今年0728豪雨帶來2819毫米。楊柳颱風又來襲，區長孔賢傑昨傳達族人無奈心情，山區道路中斷頻繁，年復一年、日復一日，盼爭取交通正義。

孔賢傑說，小林五里埔至那瑪夏南沙魯路段因莫拉克風災重建路廊及橋梁，多年來都是臨時道路及鋼橋，很多路段沒有施作河床護岸；有護岸的路段較堅固，幾乎沒被溪水沖毀，未施作路段則不同。

「很多路段只有石籠或土堆，抗洪能力差」，孔賢傑說，旗山溪匯入高屏溪，逕流量和流域面積是全國第一，可想像水流衝擊路基的力量多大，88風災16年，那瑪夏還在使用臨時便道。

公路局說明，陸續辦理12座鋼橋前後引道加固、河床護岸加固、道路安全提升及邊坡護坡保護等15件修復加固工程，持續將抗洪能力較差路段採省道規格修復，考量公路線形、交通安全、天候及部落居民等條件，2018年調整開放甲類大客車通行，路況已相對穩定。並強調，台20線南橫及台29線都有針對較容易致災路段編號「臨」，意味須花更多時間，盼盡速穩定安全，道路施工標準一致，並無「永久」或「臨時」道路之分。