影／高雄95歲翁受困南橫超過10天 救難隊員爬山涉水揹下山
高雄桃源區95歲章姓老翁受困交通中斷山區10天以上，聯外道路崎嶇難行，兒子無力處理報案求助，今早消防局會同雲豹工作隊成員挺進孤島住家，體力最佳的江維明將老翁揹在身上徒步下山，近5公里路程有泥濘路段、湍急溪流及遍布土石的陡峭山路，歷盡千辛萬苦總算將老翁送上救護車就醫。
0728豪雨過後，荖濃溪及布唐布納斯溪溪水暴漲，章姓住家道路及通訊皆中斷，其中95歲老翁行動不便受困家中，兒子直至昨日才下山求救，要求相關單位派人上山協助他將父親帶下山。
今早消防局會同復興部落在地居民，也是身兼中華戶外探險協會雲豹工作隊員的江維明一起上山。江維明說，他的住家也是遭受土石流侵襲，得知有老人家受困，立即放下清理家園工作陪同救援，沿途僅停下來休息兩次，主要是讓長輩喝水休息。
「感謝上帝讓老人家平安出來」江維明說，章姓老翁平安脫困後被送往衛生所檢查身體，希望他平安無恙；颱風又要來了，希望身體不適的族人要盡快下山，不要留在山上以免交通受阻。
