馬祖國際藝術島9/5展開 推體驗在地人餐桌

中央社／ 連江縣12日電

第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日起登場，主辦單位今天公布「馬祖國際藝術島官方行程」，包含多項禮遇服務，更將帶遊客作客在地人餐桌，並提供最貼近主題的展覽體驗。

馬祖國際藝術島總營運今天發布新聞稿指出，為讓遊客深度參與這場集結藝術、文化與地景的年度盛事，推出唯一由官方授權的「馬祖國際藝術島官方行程」，行程內容緊扣藝術島主題，讓參與者能以最準確、專業角度，理解參展藝術家的專業精髓。

總營運說，官方行程包括多項獨家禮遇服務，如熱門作品快速通關免排隊；專屬導覽解說員，講解藝術家創作理念與背後故事；從馬祖的機場、港口至各景點間的全程交通接駁等，並贈送限量藝術島護照與紀念品。讓旅客抵達馬祖後，不用煩惱複雜交通問題，提升觀展便利性。

總營運表示，官方行程另一個特色，則是將藝術島核心精神融入美食體驗中，獨一無二的藝術島限定特餐「拍楸飯」，靈感來自馬祖傳統捕魚工法「拍楸」，漁民出海前以豐富餐點凝聚心力。限定特餐運用馬祖在地食材，結合海味與閩東風味，就像是作客當地人餐桌，致敬與海搏生的堅毅歲月。

連江縣長王忠銘透過新聞稿表示，「拍楸」源自閩東語，是一種需集結眾人之力的捕魚工法，也如同馬祖傳統的「辦季頭」，是全島動員、共築願景的重要盛事。本次官方行程推出，正是希望透過專業規劃，讓更多旅客能深入體驗藝術島核心價值。

總營運說明，「馬祖國際藝術島官方行程」提供北竿1日遊、南竿1日遊2種方案，並從即日起開始報名。詳細資訊可洽馬祖國際藝術島官方網站、官方Facebook粉絲專頁，或洽當地龍福、川勝2家旅行社。

第3屆馬祖國際藝術島自9月5日起至11月16日止，共邀請全球9個國家與地區超過55組藝術團隊，展出超過50件精彩作品，是全台規模最大的跳島藝術慶典。

馬祖 行程 藝術家

