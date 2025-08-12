新竹春暉志工跨海金門研習 攜手守護青少年安全與反毒

為強化志工專業知能、掌握新興毒品趨勢，教育部新竹市聯絡處今明率領春暉志工跨海赴金門，舉辦114年「春暉志工增能訓練暨反毒知能研習」，活動融合志工培訓、反毒教育與戰地文化探索，並邀請彰化、南投聯絡處及臺中市教育局軍訓督導與校外會執祕擔任講座與顧問，期凝聚團隊共識，提升問題解決與應變能力。

此次特別選擇文化風貌獨特、距新竹遙遠的金門作為異地交流地點，讓志工跳脫日常場域，在新環境激發創意，深化對青少年安全議題的實務應對策略，活動由新竹市聯絡處軍訓督導林士成親自帶隊，展現守護全台學生健康與安全的積極行動。

開啟溫暖交流氛圍，第2天適逢暑假青少年偏差行為高風險期，雙方啟動「青春專案」，以行動守護青少年健康。副縣長李文良在開幕時肯定此次「有溫度」的交流，他提到，透過每位志工傾聽與對話，不僅能掌握第一線需求，也有更貼近孩子的心。他強調，良好的工作團隊關鍵在於人和，唯有團結合作，才能創造最大價值。

金門農工校長吳志衍指出，各縣市聯絡處在軍訓教官轉型下，面臨新挑戰，但團隊仍全力守護學生安全，相信本縣聯絡處團隊，為鞏固縣內孩子安全，都會盡心盡力堅持直到最後一刻，春暉志工更是重要推手，「每位志工都是一本精采的故事」。

交流課程中，新竹團隊帶來話劇表演，金門團隊則指導製作手作小掃把，寓意掃除負能量、迎接幸福與正能量。教育部金門聯絡處軍訓督導暨校外會執行秘書温欣屏表示，由春暉志工帶領夥伴們親手製作「吉祥小掃把」，象徵將人生負能量掃除乾淨，留下幸福與正能量。過程中不僅體現自我淨化的寓意，也在實作中凝聚團隊共識與成就感。製作過程不僅凝聚共識，也深化情感連結，實踐安全教育與反毒目標。