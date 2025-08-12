聽新聞
恆春旅遊醫院牙科中心開幕 民眾看牙醫不用跑百里
恆春半島牙科醫療資源嚴重不足，衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心今天舉行開幕典禮，配置先進的牙科醫療設備，並進駐2名醫師提供每周18診次，大大提升恆春半島牙科醫療能量，居民看牙醫不必再長途跋涉，洗牙也更方便。
新開幕的牙科診療中心配置2張診療椅、3D全口X光機等設備，其中3D全口CT數位化影像系統是恆春半島最先進電腦斷層，可以進行植牙、假牙等，還有兩名學有專精、經驗豐富的牙科醫師進駐，每周提供18個診次，約可服務40名患者。
恆春旅遊醫院院長蔡昌宏表示，恆春半島長期牙醫資源不足，每名牙醫師負擔的病患數遠高於都會區，居民常要到百公里外就醫，非常不方便。未來恆旅牙科中心服務除了涵蓋一般牙科、兒童牙科，也提供假牙製作及口腔衛教等。
恆春林姓居民表示，過去要在恆春洗牙都要排很久，若有急性牙痛等需要馬上治療，就得跑到東港、潮州，甚至要找名醫還要到屏東市或高雄市，近百公里距離真的很麻煩。如今多了恆旅牙科新選擇，以後看牙醫更加方便。
屏東縣長周春米出席開幕典禮時表示，恆春半島6鄉鎮約5萬居民，每到假日更有大批遊客湧入，醫療設施建置非常重要。恆春旅遊醫院2013年啟用全新醫療大樓後，陸續增設128切電腦斷層、MRI核磁共振成像儀、單人高壓氧治療艙等設備，今年引進心導管儀器與全新牙科診療中心，可提升整體醫療能量。
