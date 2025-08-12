颱風楊柳逼近 高市滯洪池排空、山區撤104人
楊柳颱風逼近，高市水利局說，已全面加強檢視各抽水站、車行地下道及25座滯洪池排空整備，確保設施正常運作，130台移動式抽水機也已完成預佈，另山區已撤離104人。
依據中央氣象署預報顯示，明天下午至深夜為颱風影響最顯著時段，平地易有豪雨，山區更可能出現局部豪雨等級以上降雨。8月12日至14日累積雨量預估平地達250至400毫米、山區達400至600毫米。
此外，明天上午雖逢小潮，但受颱風暴潮影響高雄站預報最大潮高0.91公尺。高雄市副市長林欽榮今天前往市府水情中心聽取簡報，掌握防颱整備情形，並提醒各地須嚴防致災性強降雨及沿海低窪地區海水倒灌。
水利局表示，目前已全面加強檢視各抽水站、車行地下道及25座滯洪池排空整備，確保設施維持正常運作；130台移動式抽水機已完成預佈，各區將依實際狀況滾動檢視配置與操作，確保隨時進入待命並發揮即時調度效益。
林欽榮也在會議中與那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙區公所視訊連線，要求各區公所加強宣導「預先撤離」觀念，並參酌0728豪雨事件經驗，針對非土石流保全戶但因災情需撤離者，應視現場狀況於災前或於發布警戒時同步撤離。
他也要求山區公所須特別關注因病、獨居長者及孕婦等弱勢民眾，提前協助撤離，並將人數回報民政局及水情中心登錄。執行撤離時，駐地軍、警、消防及交通運具須全力支援區級應變中心完成行動，以利統一整合後續應變調度。
據高雄市民政局統計，截至今天下午3時38分，桃源區實際撤離人數31人、茂林區實際撤離人數22人、那瑪夏區實際撤離人數27人、六龜區區實際撤離人數24人，總計實際撤離人數104人。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言