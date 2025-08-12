颱風楊柳逼近 高市滯洪池排空、山區撤104人

楊柳颱風逼近，高市水利局說，已全面加強檢視各抽水站、車行地下道及25座滯洪池排空整備，確保設施正常運作，130台移動式抽水機也已完成預佈，另山區已撤離104人。

依據中央氣象署預報顯示，明天下午至深夜為颱風影響最顯著時段，平地易有豪雨，山區更可能出現局部豪雨等級以上降雨。8月12日至14日累積雨量預估平地達250至400毫米、山區達400至600毫米。

此外，明天上午雖逢小潮，但受颱風暴潮影響高雄站預報最大潮高0.91公尺。高雄市副市長林欽榮今天前往市府水情中心聽取簡報，掌握防颱整備情形，並提醒各地須嚴防致災性強降雨及沿海低窪地區海水倒灌。

水利局表示，目前已全面加強檢視各抽水站、車行地下道及25座滯洪池排空整備，確保設施維持正常運作；130台移動式抽水機已完成預佈，各區將依實際狀況滾動檢視配置與操作，確保隨時進入待命並發揮即時調度效益。

林欽榮也在會議中與那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙區公所視訊連線，要求各區公所加強宣導「預先撤離」觀念，並參酌0728豪雨事件經驗，針對非土石流保全戶但因災情需撤離者，應視現場狀況於災前或於發布警戒時同步撤離。

他也要求山區公所須特別關注因病、獨居長者及孕婦等弱勢民眾，提前協助撤離，並將人數回報民政局及水情中心登錄。執行撤離時，駐地軍、警、消防及交通運具須全力支援區級應變中心完成行動，以利統一整合後續應變調度。

據高雄市民政局統計，截至今天下午3時38分，桃源區實際撤離人數31人、茂林區實際撤離人數22人、那瑪夏區實際撤離人數27人、六龜區區實際撤離人數24人，總計實際撤離人數104人。

