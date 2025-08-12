快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

響應國際青年日 高市推跨國交流活動

中央社／ 高雄12日電

今天是聯合國發起的「國際青年日」（International Youth Day） ，高雄市青年局推出跨國創作沙龍、國際志工文化交流、國際街舞賽事等活動，協助在地青年深耕高雄、放眼國際。

青年局今天透過新聞稿表示，今年青年日主題為「地方青年行動助力可持續發展目標及未來」，呼籲全球正視青年在社會、經濟與文化中的重要角色。市府以「深耕高雄×放眼國際」活動響應。

青年局表示，市長陳其邁推動各項青年政策，去年整合各局處資源推出「大青年計畫」，涵蓋TPASS交通優惠、生育補助333、廣布運動中心、擴大租屋補貼、創業資源及新媒體育成空間等，全方位支持青年發展。

青年局長林楷軒表示，青年局推動實習媒合、職涯導航、多項計畫培力就業競爭力，並以創業補助、貸款利息補貼及參展支援等措施扶植青創發展。根據行政院主計總處114年7月公布數據，高雄市上半年25至29歲青年失業率僅3.1%，為六都最低。

青年局說明，今年3場國際沙龍，邀集台灣、國際講者分享創作、創業與跨文化經驗。作家張人杰與法國籍藝術家克里斯（Christopher Boyd）暢談書寫與繪畫的跨文化溝通；YouTuber「烙野孩」、長板創作者「岱妤DY」及墨西哥主廚Manny，分享影音創作與異地創業歷程；明天則由節目主持人劉姿麟與旅遊影音創作者「旅遊真台灣」，探討語言與影像的跨界傳播能量。

青年 創業 高雄市

延伸閱讀

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

屏東偏鄉咖啡當主角 高市三民家商開發AI遊戲奪獎

颱風楊柳來襲 高雄山區送23台發電機並展開撤離

高市議會桌面設可折疊顯示器 康裕成：議事更高效

相關新聞

新竹春暉志工跨海金門研習 攜手守護青少年安全與反毒

為強化志工專業知能、掌握新興毒品趨勢，教育部新竹市聯絡處今明率領春暉志工跨海赴金門，舉辦114年「春暉志工增能訓練暨反毒...

恆春旅遊醫院牙科中心開幕 民眾看牙醫不用跑百里

恆春半島牙科醫療資源嚴重不足，衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心今天舉行開幕典禮，配置先進的牙科醫療設備，並進駐2名醫師提供...

高雄美濃吉洋農地盜砂畫面太震撼 綠營議員也批市府無作為

美濃吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓今天也不滿指出，市府停留在表面應對，對於...

金門縣第18波人事異動 13局處大風吹團隊年輕化受矚目

金門縣政府今日公布第18波人事異動，也是縣長陳福海從上屆到此次回任以來規模最大的一次，共有13個局處首長異動，雖然名單多...

澎湖縣傳賣官...10萬弄到專臨缺？ 縣府急發文滅火

澎湖地方臉書傳出，疑有人傳出，花10萬元在縣政府弄到「專臨（專用臨時人員）缺」，引起議論。今天澎湖縣政府發新聞稿滅火，表...

時代的眼淚！院長猝逝後 高雄老牌邱外科醫院3.4億易主

高雄老字號「邱外科醫院」正式走入歷史，這家位於苓雅區成功一路、開業超過半世紀的醫院，去年底以3.4億元成交，買方是聯上建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。