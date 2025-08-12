響應國際青年日 高市推跨國交流活動

今天是聯合國發起的「國際青年日」（International Youth Day） ，高雄市青年局推出跨國創作沙龍、國際志工文化交流、國際街舞賽事等活動，協助在地青年深耕高雄、放眼國際。

青年局今天透過新聞稿表示，今年青年日主題為「地方青年行動助力可持續發展目標及未來」，呼籲全球正視青年在社會、經濟與文化中的重要角色。市府以「深耕高雄×放眼國際」活動響應。

青年局表示，市長陳其邁推動各項青年政策，去年整合各局處資源推出「大青年計畫」，涵蓋TPASS交通優惠、生育補助333、廣布運動中心、擴大租屋補貼、創業資源及新媒體育成空間等，全方位支持青年發展。

青年局長林楷軒表示，青年局推動實習媒合、職涯導航、多項計畫培力就業競爭力，並以創業補助、貸款利息補貼及參展支援等措施扶植青創發展。根據行政院主計總處114年7月公布數據，高雄市上半年25至29歲青年失業率僅3.1%，為六都最低。

青年局說明，今年3場國際沙龍，邀集台灣、國際講者分享創作、創業與跨文化經驗。作家張人杰與法國籍藝術家克里斯（Christopher Boyd）暢談書寫與繪畫的跨文化溝通；YouTuber「烙野孩」、長板創作者「岱妤DY」及墨西哥主廚Manny，分享影音創作與異地創業歷程；明天則由節目主持人劉姿麟與旅遊影音創作者「旅遊真台灣」，探討語言與影像的跨界傳播能量。