美濃農地盜採砂石嚴重 高市府籲增刑責

高雄市美濃區吉洋農地遭盜採砂石，農地掏空嚴重出現「人工湖」，多名民意代表主張從法規面嚇阻違法行為。高雄市經發局表示，已函請建議中央修法將土石採取法增列刑事罰責條文。

美濃農地遭嚴重盜採砂石，高雄市府共開出300萬元罰鍰，但外界質疑市府重罰不見成效；民進黨立委邱議瑩表示，高雄市政府應加強取締，對情節重大者應直接扣留機具。現行罰款制度形同虛設，地主可推稱不知情，行為人更可能早已脫產；將儘速提出「土石採取法」及「區域計畫法」修法草案，從源頭遏止歪風。

經發局透過新聞稿說明，已函請建議中央修法將土石採取法增列刑事罰責條文，並要求經濟部地質調查及礦業管理中心辦理衛星及航照監測範圍集中於荖濃溪、楠梓仙溪兩岸河川浮覆地、盜採土石發生較嚴重區域及砂石碎解場較密集區域並加密監測頻率。

民進黨高雄市議員黃彥毓今天表示，市府雖依法開罰、移送偵辦，卻仍停留在表面應對，對於日益有組織化、跨區域流動的非法盜採行為，毫無實質嚇阻力；「罰款只是徒留紙上數字，根本收不到罰款」。

黃彥毓認為，市府作為太過被動，市府應盤點全市高風險區域，導入即時科技監測與AI異常預警系統，提升動態掌握能力，同時強化與中央協商，在特定區域試辦非法採石治理計畫，補上現行法規無刑罰、無強制力的制度缺口，並推動連坐制度，追究至地主、承租人、機具與車隊。

針對盜採行為人責任，經發局表示，已同時列入追究地主、承租人、司機等參與人員共同責任。高市經發局持續精進查緝違反土石採取法案件；並與農業局、環保局、地政局、警方共同聯合查緝，與中央及各局處合作共同遏止違法行為。

經發局強調，為強化遏止違規盜採土石，已於今年3月間拜會經濟部地質調查及礦業管理中心，建議修正土石採取法，增訂刑事責任。地礦中心目前研擬土石採取法納入刑罰，並以流向管制管控砂石場料源。並將建請中央縮短衛星、無人機航拍間隔時間，加強監測盜採土石好發區。