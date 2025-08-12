高雄美濃吉洋農地盜砂畫面太震撼 綠營議員也批市府無作為

美濃吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓今天也不滿指出，市府停留在表面應對，對於組織化且跨區域流動的非法盜採行為沒有實質嚇阻力，應盤點高風險區域導入科技監測與AI異常預警系統，提升動態掌握能力。

市府經發局表示，今年3月拜會經濟部地質調查及礦業管理中心，已建議修正土石採取法，增訂刑事責任，並透過流向管制管控砂石場料源；將建請中央縮短衛星、無人機航拍間隔時間，加強監測盜採土石好發區。

美濃吉洋里一塊近1公頃農地違法採取砂石，農地遭掏空深達20公尺，且造成產業道路路基流失及路面凹凸不平，坑洞積水出現另類「人工湖」。

議員黃彥毓說，美濃案雖裁罰300萬元，卻可能如以往案件一般，最終僅留紙上數字。此外，市府長期依賴土石採取法開單處分，對於具規模的非法業者幾無實質威嚇，執行端仰賴巡邏箱與稽查人力，對夜間施工或機具車隊調動「看得到、攔不到」。

「這類案件不是個案，也絕不會是最後一案！」黃彥毓強調，高雄位居全台盜採、濫採熱區，荖濃溪、美濃與旗山等砂質地帶是重災區。市府早已全面暫停陸砂開發，但整體制度架構未能有效因應非法採石，治理成效有限。