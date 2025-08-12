快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「5縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

高雄美濃吉洋農地盜砂畫面太震撼 綠營議員也批市府無作為

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃盜砂農地遺留大坑洞，民代不滿市府長期依賴土石採取法開單處分，對非法業者無法產生實質威嚇作用。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃盜砂農地遺留大坑洞，民代不滿市府長期依賴土石採取法開單處分，對非法業者無法產生實質威嚇作用。記者徐白櫻／攝影

美濃吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓今天也不滿指出，市府停留在表面應對，對於組織化且跨區域流動的非法盜採行為沒有實質嚇阻力，應盤點高風險區域導入科技監測與AI異常預警系統，提升動態掌握能力。

市府經發局表示，今年3月拜會經濟部地質調查及礦業管理中心，已建議修正土石採取法，增訂刑事責任，並透過流向管制管控砂石場料源；將建請中央縮短衛星、無人機航拍間隔時間，加強監測盜採土石好發區。

美濃吉洋里一塊近1公頃農地違法採取砂石，農地遭掏空深達20公尺，且造成產業道路路基流失及路面凹凸不平，坑洞積水出現另類「人工湖」。

議員黃彥毓說，美濃案雖裁罰300萬元，卻可能如以往案件一般，最終僅留紙上數字。此外，市府長期依賴土石採取法開單處分，對於具規模的非法業者幾無實質威嚇，執行端仰賴巡邏箱與稽查人力，對夜間施工或機具車隊調動「看得到、攔不到」。

「這類案件不是個案，也絕不會是最後一案！」黃彥毓強調，高雄位居全台盜採、濫採熱區，荖濃溪、美濃與旗山等砂質地帶是重災區。市府早已全面暫停陸砂開發，但整體制度架構未能有效因應非法採石，治理成效有限。

黃彥毓另主張擴大共犯認定責任，追究地主、承租人、機具與車隊責任，建立連坐制度。經發局說，將加強與警方合作，除盜採行為人外，包括地主、土地承租人及司機等，視為共同行為人，併同處罰。環保局會持續巡查，不得回填廢棄物，

高市議員黃彥毓批評市府對於農地採砂問題不積極，圖為今年4月的議會質詢畫面，他當時就曾要求經發局要改善管理方式。圖／黃彥毓服務處提供
高市議員黃彥毓批評市府對於農地採砂問題不積極，圖為今年4月的議會質詢畫面，他當時就曾要求經發局要改善管理方式。圖／黃彥毓服務處提供

美濃 砂石 農地

延伸閱讀

颱風楊柳來襲 高雄山區送23台發電機並展開撤離

高雄74歲比丘尼一路逆向 遭警攔停急喊「阿彌陀佛」

高雄那瑪夏百條農路受損運送困難 苓雅區霸氣買下100箱芒果送暖

公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

相關新聞

高雄美濃吉洋農地盜砂畫面太震撼 綠營議員也批市府無作為

美濃吉洋農地盜採砂石留下巨大坑洞，立委柯志恩及邱議瑩交鋒後，前鎮小港區議員黃彥毓今天也不滿指出，市府停留在表面應對，對於...

金門縣第18波人事異動 13局處大風吹團隊年輕化受矚目

金門縣政府今日公布第18波人事異動，也是縣長陳福海從上屆到此次回任以來規模最大的一次，共有13個局處首長異動，雖然名單多...

澎湖縣傳賣官...10萬弄到專臨缺？ 縣府急發文滅火

澎湖地方臉書傳出，疑有人傳出，花10萬元在縣政府弄到「專臨（專用臨時人員）缺」，引起議論。今天澎湖縣政府發新聞稿滅火，表...

時代的眼淚！院長猝逝後 高雄老牌邱外科醫院3.4億易主

高雄老字號「邱外科醫院」正式走入歷史，這家位於苓雅區成功一路、開業超過半世紀的醫院，去年底以3.4億元成交，買方是聯上建...

影／楊柳颱風逼近 高雄山區嚴防坍方斷電...市府搶送發電機備援　

楊柳颱風發布海上颱風警報，先前受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨重創的高雄山區如臨大敵。市長陳其邁今表示，路徑預測顯示楊柳恐接近...

不再繞路 高雄車站接捷運 連通道啟用

台鐵、捷運共構的高雄車站2018年通車，但旅客需走到大廳廣場，才能轉進地下2樓的車站月台或地下3樓的捷運層，昨起月台第8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。