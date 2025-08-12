恆春旅遊醫院牙科中心開幕 居民看牙更便利

衛福部恆春旅遊醫院建置牙科診療中心7月底開診，今天舉行開幕典禮及醫療設備捐贈儀式。中心進駐2名醫師，每週提供18診次，讓恆春半島居民看牙不必長途跋涉。

屏東縣長周春米今天出席開幕典禮表示，恆春半島枋山、獅子、牡丹、車城、恆春、滿州等6鄉鎮，人口約15萬人，每到假日旅遊更湧入大批遊客，凸顯醫療設施建置的重要性。

周春米說，多年來縣府爭取中央補助，與恆旅共同努力，2013年底啟用全新醫療大樓，陸續增設128切電腦斷層、MRI核磁共振成像儀、單人高壓氧治療艙，今年引進心導管儀器與全新牙科診療中心，全面提升恆春半島醫療能量。

恆春旅遊醫院院長蔡昌宏表示，恆春半島每名牙醫師負擔病患數遠高於都會區，去年9月到職時，鄉親即反映急重症救護與牙科診療服務迫切需求，感謝縣府協助爭取，獲捐2張診療椅、3D全口X光機及房間工程；其中3D全口CT數位化影像系統是恆春半島最先進電腦斷層，有這台才能做植牙、假牙，持續建置半島醫療量能。

蔡姓居民說，恆春牙科選擇有限，他所信任的牙醫從高雄前來支援，每月才到恆春基督教醫院1次，曾為洗牙等待3個月，有人還會遠赴高雄或屏東市就醫。如今恆旅開設牙科門診，讓半島居民看牙不必久等或長途跋涉。

恆旅表示，服務涵蓋一般牙科、兒童牙科、假牙製作及口腔衛教，目前每週提供18診次，約可服務40名患者。設備部分獲捐349萬元，房間及管線工程150萬元。其中診間2張診療椅各由川其建設及淇發建設捐贈，3D全口X光機及房間工程由苗栗縣十方圓通寺出資。