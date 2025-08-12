屏東偏鄉咖啡當主角 高市三民家商開發AI遊戲奪獎

高市三民家商資料處理科學生以所學協助屏東瑪家鄉咖啡，結合AI技術與RPG遊戲設計，開發以偏鄉咖啡為主題的遊戲「勇者與魔豆的試煉」，獲全國AI高中生活動競賽「特別表現獎」。

三民家商今天發布新聞稿表示，資料處理科團隊將偏鄉咖啡化作遊戲主角，打造遊戲「勇者與魔豆的試煉」推廣屏東瑪家鄉咖啡，榮獲全國AI高中生活動競賽「特別表現獎」；此外，在「2025科學探究競賽—這樣教我就懂」中，以咖啡粉粗細度對咖啡風味的影響研究奪下金獎。

校方表示，起初是學生侯芊妘，在屏東瑪家鄉初嚐咖啡後深深被吸引，後來與學生張驊軒、呂愷錡、陳靚菽，參加高中生AI競賽，經由不斷分析與修整以「AI × RPG：讓在地品牌變身互動遊戲精神」，最後開發出互動遊戲作品「勇者與魔豆的試煉」，也是唯一由高職學生組成的隊伍。

團隊表示，此遊戲從全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，作品結合屏東瑪家鄉「嵐雲綠海山居風格館」的在地咖啡文化與RPG遊戲設計，透過角色互動與任務推進，傳遞地方品牌價值，成功展現AI技術與文化創意的跨域整合能力，深獲企業與評審肯定。

侯芊妘說，屏東瑪家鄉地處偏鄉，咖啡生長於海拔750至1000公尺高山上，當地農友堅持自然農法栽培，孕育出粒粒鮮紅飽滿的果實，口感層次分明，希望藉由此遊戲推廣原鄉咖啡。

侯芊妘另與張驊軒一起完成「探討TDS與咖啡粉細度對咖啡風味的影響研究」作品，也奪得金獎。侯芊妘說，當初是先研究咖啡粉風味，後來才萌生與同學參與AI競賽，為屏東瑪家鄉咖啡找生機，開發互動遊戲作品的想法。

此外，學生呂愷錡、陳靚菽的作品「免揉麵包製程水合時間對麵筋生成質量與麵包組織的影響」也獲得優選。學生顏妤恩、謝姍樺、謝冠薇等人的作品「探討加熱火力強度對咖啡豆一爆時間、烘焙度及密度的影響」則獲佳作。

三民家商校長王雪娥說，今年是三民家商資料處理科學生於AI應用與科學探究兩大競賽的大豐收年。從數據應用、生活研究到文化創意與科技融合，看見資料處理科師生致力於推動AI應用、跨域學習與創意實作的成果。