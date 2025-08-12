金門縣第18波人事異動 13局處大風吹團隊年輕化受矚目

金門縣政府今日公布第18波人事異動，也是縣長陳福海從上屆到此次回任以來規模最大的一次，共有13個局處首長異動，雖然名單多為縣府熟面孔「大風吹」輪調，但其中3位年僅40多歲的一、二級主管真除，被視為注入新血、帶動團隊年輕化的重要訊息。

縣府指出，此波異動將於8月15日生效，焦點為秘書長一職，由現任參議張瑞心接任，接棒於7月16日屆退的陳世保。張瑞心現年63歲，銘傳大學觀光事業學系碩士，歷任觀光處副處長、港務處長、觀光處長、建設處長、工務處長等一、二級主管職務，資歷完整。

其餘7位新任局處首長為：

教育處長：黃雅芬（62歲），銘傳大學公共事務管理學系碩士，歷任教育處副處長、社會處長等職。

社會處長：王茲繐（43歲），台大社工系碩士，曾任社工師、科長、副處長等，為少數40多歲年輕首長。

工務處長：陳家輝（44歲），成大土木系碩士，具台北市、桃園市與縣府多部門經驗。

環保局長：楊建立（60歲），中原大學工業工程系畢，曾任環保局長及縣府秘書，此次為回鍋上任。

自來水廠長：林建良（54歲），台大河海工程系碩士，長期服務於工務系統。

公共車船管理處長：楊沁杭（44歲），金大土木與工程管理系碩士，歷任港務處、自來水廠與觀光處等職務。

金門日報社長：陳欽進（57歲），金大國際暨大陸事務系碩士，曾任金城鎮公所秘書及民政處科長。

其他異動包括，原環保局長李廣榮調任縣府參議、縣立體育場長王志仁調任簡任秘書（並暫代場長）、畜產試驗所長王智育升任社會處副處長、公共車船管理處長何佩舉轉任工務處副處長、金門日報社長蔡湛成調任縣府秘書。衛生局長蔡建鑫將於8月16日退職，暫由副局長李金治代理。

此次年輕化人事布局中，社會處長王茲繐、工務處長陳家輝及公共車船管理處長楊沁杭3人皆年僅40多歲，被外界視為中生代接班人；而長期借調縣長室的王智育，今年初才升任畜產試驗所長，這次又三級跳至社會處副處長，引起關注與欣羨。

對於一年內多次大規模人事調整，不少民眾質疑首長更換頻繁恐影響政策延續，也有人認為應引進更多外部專才，而非僅在熟面孔間輪調，才有新氣象。