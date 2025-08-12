熱門片搶先對岸上映 金門現陸客觀影潮

快訊

中央社／ 金門12日電

金門和台灣同步上映美日熱門電影，如果上映速度比中國大陸更快的話，經常出現陸客藉小三通搶先看的觀影潮。最近一個例子就是日本動畫電影「鬼滅之刃」，帶動金門金獅影城票房成長逾5成。

鬼滅之刃在台灣熱映，不少陸客也藉小三通到金門觀影，如金門金獅影城近日陸客觀影的熱度，讓許多在地居民感受到久沒有在電影院看到的「盛況」。

不過，這種觀影潮也有媒體在報導中引述網友說法表示，「今天你在金門看到的，只是破口的起點」，認為當大量中國人到台灣本島參與藝文活動，可能影響當地人權益。

金獅影城所在的「台開風獅爺商店街」經理鄭志宏表示，台灣與金門電影都是同步上映，過去當有台灣上映速度較中國大陸更快的電影時，會有較多陸客到金門觀影，例如美國電影「死侍」及「不可能的任務」等。

鄭志宏說，金獅影城目前有6個影廳，最大的A廳有超過400個位子，本地居民及遊客都不需要擔心買不到票。

鄭志宏也說，金門人口相較台灣各縣市來得少，觀影人數不適合直接比較，但像「鬼滅之刃」是現象級電影，帶動影城票房成長逾5成，確實為影城帶來許多人潮。

金門陳姓民眾受訪表示，過去就觀察到陸客來金門看電影的現象，例如看大陸導演婁燁執導的電影「一部未完成的作品」時，散場聽幾位觀眾討論得知是陸客；這次來看「鬼滅之刃」的陸客人數更多，「其實很樂見陸客到金門看電影，因為可以讓金門的電影院撐更久」。

至於大量陸客到金門參加文化活動，是否可能排擠當地人權益，金門縣政府表示，「鬼滅之刃」吸引大量陸客到金門看仍是單一現象，暫時沒有觀察到在地居民買不到票進場的情況。

金門縣政府表示，未來除持續關心本地居民權益，也非常歡迎各地旅客到金門參與各類型觀光藝文活動。

金門 陸客 電影院

