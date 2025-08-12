快訊

澎湖縣傳賣官...10萬弄到專臨缺？ 縣府急發文滅火

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣政府今天發新聞稿滅火，表示縣長陳光復要全面徹查是否有人收受不當金錢利益。圖／本報資料照片
澎湖縣政府今天發新聞稿滅火，表示縣長陳光復要全面徹查是否有人收受不當金錢利益。圖／本報資料照片

澎湖地方臉書傳出，疑有人傳出，花10萬元在縣政府弄到「專臨（專用臨時人員）缺」，引起議論。今天澎湖縣政府發新聞稿滅火，表示將全面徹查是否有縣府人員或第三者收受不當金錢利益。

據了解，近日有人在澎湖地方的臉書發文，稱有人花10萬元，在澎湖縣政府弄到「專臨缺」，但貼文不久，內容就被刪除，消息傳開，引起許多議論。澎湖地方臉書「老高漫談臉書專頁」今天貼文，指「PO文者與縣府那個專臨發生感情糾紛」。

澎湖縣政府今天近午發布新聞稿滅火，指「縣長陳光復表示，為維護縣府形象與公務運作之公平、公正與公開，並落實廉政要求，應杜絕任何形式之收受賄絡及買官賣官行為」。

新聞稿並提及，陳光復已責成政風處，對於2022陳光復擔任縣長，這2年半期間，澎湖縣政府的人事聘用與調動，無分政務官或事務官，不論公務員或機要人員，包括約聘僱與臨時人員等，是否有縣府人員或第三者收受不當金錢利益，進行全面性徹查。追查事實真相，以正視聽。

陳光復並聲明，「若在人事派任上有收取一分一毫的賄賂，將即刻下台以示負責」，也不容許他人假藉賣官名義收取不正利益，否則依法究辦，要求縣府人員自律自重，確保公務推展建立在合法、合理與合情之基礎上，共同打造廉能政府。

金錢 澎湖縣 陳光復

