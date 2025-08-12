高雄那瑪夏百條農路受損運送困難 苓雅區霸氣買下100箱芒果送暖

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄那瑪夏西施芒果進入產季，在苓雅區公所會同里長認購100箱後，仍有百餘箱尚未售出。記者徐白櫻／攝影
高雄那瑪夏西施芒果進入產季，在苓雅區公所會同里長認購100箱後，仍有百餘箱尚未售出。記者徐白櫻／攝影

高雄那瑪夏區主要聯外道路台29線因雨中斷5天，且有逾百條農路受損不利芒果運輸，約有2千台斤西施芒果尚未售罄，苓雅區公所會同里長聯誼會認購100箱芒果，今早運送下山，在現切品嘗後，眾人豎起大拇指說，「很香、真的好吃」。那瑪夏區長孔賢傑說，今年果農非常辛苦，感謝跨區購買。

那瑪夏種植54公頃芒果，暑期正值金煌芒果與西施芒果產季，金煌進入尾聲，西施芒果仍在採收中，卻因農路柔腸寸斷，不少果園須靠人力背負下山，每粒果實均得來不易。

除採收困難外，近日豪雨導致山區道路多處受損，盤商上山意願不高，果農憂心成熟芒果沒人買。在市府居中媒合下，苓雅區長鄭美華會同里長聯誼會採買100箱，今早由那瑪夏區長孔賢傑下山送芒果。

孔賢傑說，西施芒果的果肉特別厚實，還帶有淡淡的甘蔗香味，肉質跟水蜜桃一樣細緻，今年芒果產量已因氣候減產，又遇上農路損壞及主要聯外道路台29線修修補補，產量共減6至7成，果農非常辛苦。

「真的很香，很好吃！」鄭美華品嘗後連聲稱讚好吃，並表示，農特產品若不即時處理會損失嚴重，秉持山上山下一家人精神，她邀請里長聯誼會合力跨區採買芒果，希望發揮一點心力幫助農民。

苓雅區里長聯誼會主席林志田說，以前沒買過那瑪夏芒果，這次經由新聞了解山上災情嚴重，特別運用里長聯誼會公積金採買80箱芒果，送給每位里長及提供里民試吃，如果好吃可以多認購。

那瑪夏區公所說明，西施芒果每箱10台斤，售價800元，公所電話為（07）6701001。

高雄那瑪夏西施芒果正值盛產期卻遇上道路受阻，苓雅區發起認購，今早那瑪夏區長孔賢傑（右二）帶領公所同仁幫農民運送下山。記者徐白櫻／攝影
高雄那瑪夏西施芒果正值盛產期卻遇上道路受阻，苓雅區發起認購，今早那瑪夏區長孔賢傑（右二）帶領公所同仁幫農民運送下山。記者徐白櫻／攝影
高市府苓雅區長鄭美華（中）與里長聯誼會主席林志田（左）合力採購100箱那瑪夏芒果，今早那瑪夏區長孔賢傑（右）帶領公所同仁幫農民運送下山。記者徐白櫻／攝影
高市府苓雅區長鄭美華（中）與里長聯誼會主席林志田（左）合力採購100箱那瑪夏芒果，今早那瑪夏區長孔賢傑（右）帶領公所同仁幫農民運送下山。記者徐白櫻／攝影

芒果 那瑪夏

