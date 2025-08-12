颱風楊柳接近 金門消防整備防颱因應風倒木

快訊

中央社／ 金門12日電

颱風楊柳接近，金門縣消防局進行防颱整備，包括針對風倒木規劃主次要道路優先搶通順序；台電金門區營業處則提醒民眾準備防颱，如抽水站等不能停電相關單位或設備及早自備發電機或不斷電設備。

中央氣象署今天清晨發布中度颱風楊柳海上颱風警報，預計接近台灣過程中，強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢；颱風楊柳明天會通過台灣上空，花東地區及南部地區嚴防豪雨以上等級降雨。

金門縣消防局透過新聞稿表示，按現階段路徑研判，颱風暴風圈可能自明天入夜起影響金門，金門縣消防局為因應可能帶來災害，提前進行防颱整備工作，並通報工務處、產業發展處、城鄉發展處、觀光處、林務所、台電、中華電信及鄉鎮公所等防災單位，妥善整備救災人員與機具，以利隨時出動救災。

消防局指出，除督導所屬消防分隊加強各項防救災裝備器材整備工作，也借鑑7月颱風丹娜絲應變經驗，整合相關單位針對颱風侵襲期間金門最主要災情「風倒木」，完成全縣「主次要道路優先搶通順序」規劃，以利各單位妥適分配救災能量，並能於颱風來臨前超前部署各式人力機具。

消防局也表示，為減少災時停電導致鄉親生活不便情形，持續與台電金門區營業處合作，精進電網韌性及電力搶救作為，並推動電路全面地下化工程，從源頭落實減災作為。

台電金門區營業處也發布新聞稿表示，提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，民眾可多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電也提供1911客服專線。

台電金門區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，可立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

金門 颱風 台電

