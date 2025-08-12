時代的眼淚！院長猝逝後 高雄老牌邱外科醫院3.4億易主

高雄老字號「邱外科醫院」正式走入歷史，這家位於苓雅區成功一路、開業超過半世紀的醫院，去年底以3.4億元成交，買方是聯上建設集團蘇姓董座，以個人名義購入。根據內政部最新實價登錄資料，該筆交易換算每坪地價約192.7萬元，刷新區段地價紀錄。

邱外科醫院成立逾50年，曾是許多高雄家庭三代求醫的共同回憶，去年許姓院長猝逝後，醫院未來動向備受矚目。由於建物屋齡達53年，原始設計與消防規格已不符現行規範，依醫療法第23條規定需辦理歇業，今年4月起正式永久停業。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹說，院方停業後，院址立即引來建商關注，醫院坐落成功一路與四維四路口，屬亞灣區範疇，近年受亞灣計畫帶動，區段土地價值飆升，與邱外科相鄰的素地與後方停車場，早已分別被常鎰建設與仰德建設收購。

劉沛緹表示，此次成交的邱外科基地，土地面積176.36坪、建物樓高6層、總樓地板面積近800坪，屬高容積率的商五用地，若符合危老條例，未來可享容積獎勵。劉沛緹推測，建商買地不買屋，後續勢必拆除重建。雖然基地不足200坪，但若與周邊土地整合，開發彈性更高，以該區段預售大樓行情已站上每坪50萬元來看，未來推案價位可望穩居5字頭。

老醫院近年成為建商獵地新寵，交易不只一樁。台灣房屋集團統計，去年8月，苓雅區三多二路屋齡45年的「乃榮醫院」，由匯成建設以1.32億元買下；同年6月，新興區中山一路的「惠仁醫院」，也被茂德建設張姓董事長以個人名義砸下2.7億元購入。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，市區老醫院普遍位於人口密集的核心市區，且醫院建築多為大坪數獨棟基地，占地廣、開發彈性高，同時這幾筆交易土地使用分區皆屬具高容積效益的商五用地，不僅有高容積效益，搭配高屋齡可享危老重建獎勵，周邊亦有老透天或素地可供整合，整體開發效益大。

李家妮指出，高雄建商近年積極整合市區老透天、大型透店等物件，反映出市區素地的高度稀缺，也展現對都更與危老市場的前瞻布局，相較於一般物件，這些市區老醫院兼具地段、面積與整合優勢，因此建物在搬遷或停業後釋出，相對容易成為建商高價入主的目標。