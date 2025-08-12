高雄港與加拿大納奈摩港正式締結姊妹港

一年一度的「太平洋港口協會第111屆年會」在加拿大舉行，會中高雄港與加拿大納奈摩港（Port of Nanaimo）正式締結姊妹港，大會並宣布台中港將主辦2032年年會，延續2024年高雄港主辦榮光。

為深化台加港口交流，納奈摩港務局特邀高雄港締結姊妹港，成為港務公司繼溫哥華港（Port ofVancouver）及弗雷澤河港（Fraser River Port）後，在加拿大締結的第3個姊妹港。納奈摩港亦成為高雄港第20個姊妹港。

今天舉行締約儀式，雙方代表包括台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港務分公司港務長陳祖強、納奈摩港務局董事會主席海思（Donna Hais）和納奈摩港務局長馬爾（Ian Marr）。

現場貴賓雲集，包括加拿大運輸部副部長譚加拉吉（Arun Thangaraj）、納奈摩市長克羅格（LeonardKrog）、駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣以及多位聯邦和省議員等逾百人親臨見證雙方締盟。

王錦榮對中央社表示，締結姊妹港對彼此關係助益良多。「例如高雄港於1993年和溫哥華港結為姊妹港，數十年來雙方往來非常密切，除了在技術和管理等多方面交流外，對國內航商如長榮、陽明的運營合作都非常有幫助。」

他說，這次締盟強化了台加港口營運與基礎設施合作的基石，台灣港務公司和加拿大港口群將在安全管理、數位資通、新能源使用、永續淨零等各領域上繼續深化關係。

納奈摩港務局董事會主席海思讚揚台灣港口有強大的實力。他說：「『科技台灣』人人讚許，包括台灣港口的智慧交通管理系統也有很好的口碑，因此納奈摩港希望能多向台灣取經學習。」

納奈摩港位於溫哥華島（Vancouver Island），與溫哥華市（City of Vancouver）相望。港口建於1961年，是一個天然的深水良港，業務涵蓋貨櫃、散雜貨、渡輪及郵輪產業，是溫哥華島和北美大陸的重要交通樞紐和物資疏散地。加拿大西岸第一大港溫哥華港近年來屢有塞港情形，納奈摩港規劃為海線中繼站，並獲加拿大政府資助擴建，為重點發展港口之ㄧ。

美國啟動的關稅戰是本屆年會上各國代表熱議焦點之一。王錦榮說，每個國家、每個港口都受到影響，因產品價格拉高、購買力下降，關稅將影響台灣港務公司總貨運量的3.8%，若換算成貨櫃量來計算，約減少了50至55萬TEU（20呎貨櫃）。

相較其他國家，台灣的經濟地位和港群實力仍在全球關稅戰中極具韌性和競爭力，因此本屆年會宣布2032年年會將由台中港接棒主辦。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示：「此次宣布不僅展現台灣港群持續深耕國際交流的決心，更彰顯台灣在國際港口舞台上的外交軟實力。」