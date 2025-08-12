快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／楊柳颱風逼近 高雄山區嚴防坍方斷電...市府搶送發電機備援　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
楊柳颱風來襲，高雄市長陳其邁今早受訪指山區致災風險升高。記者郭韋綺／攝影
楊柳颱風來襲，高雄市長陳其邁今早受訪指山區致災風險升高。記者郭韋綺／攝影

楊柳颱風發布海上颱風警報，先前受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨重創的高雄山區如臨大敵。市長陳其邁今表示，路徑預測顯示楊柳恐接近花蓮方向登陸，影響範圍遍及全台，山區防災不能掉以輕心。

高市府今下午將召開防災會議，陳其邁已指示相關單位盤點低窪地區抽水機、水閘門等設施並加強巡查，提醒居民提高警覺。

陳其邁指出，0728豪雨讓山區累積雨量一度飆破3000毫米，加上昨日花蓮地震，土壤含水量高，致災風險比往年更大，一旦楊柳颱風帶來大雨，恐再引發坍方或土石流，市府將持續觀測雨量變化，必要時啟動預防性撤離。

針對一家五口墜谷搜救進度，陳其邁說，目前仍持續動員無人機與各種方式搜尋，但若颱風登陸，會先以防救災為優先，待風雨過後再恢復搜救行動。

為防颱風導致山區道路坍塌、影響供電進而影響抽水馬達運作，高市府今晨已搶先送進23部發電機到山區備用，經發局也緊急聯繫廠商趁颱風來襲前完成運送，確保電力不中斷。

楊柳颱風來襲，高雄市長陳其邁今早受訪指山區致災風險升高。記者郭韋綺／攝影
楊柳颱風來襲，高雄市長陳其邁今早受訪指山區致災風險升高。記者郭韋綺／攝影

雨量 陳其邁 楊柳颱風

延伸閱讀

旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

2025旗津風箏節登場 陳其邁推薦在地美景、美食

疊加關稅衝擊高雄鋼鐵五金業 陳其邁：繼續跟美方談判

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

相關新聞

時代的眼淚！院長猝逝後 高雄老牌邱外科醫院3.4億易主

高雄老字號「邱外科醫院」正式走入歷史，這家位於苓雅區成功一路、開業超過半世紀的醫院，去年底以3.4億元成交，買方是聯上建...

影／楊柳颱風逼近 高雄山區嚴防坍方斷電...市府搶送發電機備援　

楊柳颱風發布海上颱風警報，先前受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨重創的高雄山區如臨大敵。市長陳其邁今表示，路徑預測顯示楊柳恐接近...

不再繞路 高雄車站接捷運 連通道啟用

台鐵、捷運共構的高雄車站2018年通車，但旅客需走到大廳廣場，才能轉進地下2樓的車站月台或地下3樓的捷運層，昨起月台第8...

屏東東港高中學生宿舍動土

屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程昨動土，預計明年底完工，提供體育班及住小琉球的學生居住，免去舟車往返與在外租屋風險；屏東...

高雄美濃吉洋農地盜砂「水很深」 地主疑脫產罰不到

高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩揭露她在上月接獲陳情，被現場危險情況嚇到。轄區立委邱議瑩下午也趕赴...

豪雨災害未平...楊柳颱風又恐襲台 「全國農損最慘」農民悲吐心聲

楊柳颱風恐襲台，屏東縣農損在0728豪雨農損逾1億多元是全國最慘，高樹鄉是平地鄉鎮雨量累積下最多的鄉，一名鳳梨農嘆，07...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。