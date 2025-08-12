影／楊柳颱風逼近 高雄山區嚴防坍方斷電...市府搶送發電機備援　

楊柳颱風發布海上颱風警報，先前受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨重創的高雄山區如臨大敵。市長陳其邁今表示，路徑預測顯示楊柳恐接近花蓮方向登陸，影響範圍遍及全台，山區防災不能掉以輕心。

高市府今下午將召開防災會議，陳其邁已指示相關單位盤點低窪地區抽水機、水閘門等設施並加強巡查，提醒居民提高警覺。

陳其邁指出，0728豪雨讓山區累積雨量一度飆破3000毫米，加上昨日花蓮地震，土壤含水量高，致災風險比往年更大，一旦楊柳颱風帶來大雨，恐再引發坍方或土石流，市府將持續觀測雨量變化，必要時啟動預防性撤離。

針對一家五口墜谷搜救進度，陳其邁說，目前仍持續動員無人機與各種方式搜尋，但若颱風登陸，會先以防救災為優先，待風雨過後再恢復搜救行動。