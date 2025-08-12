聽新聞
0:00 / 0:00

不再繞路 高雄車站接捷運 連通道啟用

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄車站台鐵月台直通高捷的連通道昨日正式啟用。記者宋原彰／翻攝
高雄車站台鐵月台直通高捷的連通道昨日正式啟用。記者宋原彰／翻攝

台鐵、捷運共構的高雄車站2018年通車，但旅客需走到大廳廣場，才能轉進地下2樓的車站月台或地下3樓的捷運層，昨起月台第8車位置的連通道開始啟用，至少省下5至10分鐘路程，通勤民眾苦笑「等了兩輩子，終於通了」。

高雄車站台鐵與捷運連通道的樓梯、手扶梯、驗票等硬體設備雖早已完工，礙於驗收與消防安檢程序，遲至昨日開放。

鐵道局表示，高雄車站地下3樓連通台鐵、捷運的轉換層昨早5時30分開放，民眾可從第8車位置的通道前往，預計節省5到10分鐘轉乘路程，台鐵也在連通道出口閘門處設第3個售票處，未來通勤、通學、旅遊轉乘都更方便。

過去在高雄車站要轉乘捷運，需從地下2樓往上到地下1樓廣場後，再轉往地下3層的高捷車站，路程花時間，動線也曲折。

鐵道局為此在重建高雄車站時，完成台鐵月台通往捷運站穿堂層的連通道，原預計今年農曆年後啟用，但是礙於消防安檢，延至昨天開通。

「等了兩輩子，不用再迷路了」，不少旅客昨早發現連通道開放，均表示不必再繞行車站，像走迷宮一樣，方便許多。

但是也有長者不知道連通道已開通，仍走原路，紛認為台鐵應加強設置告示板。

台鐵 高捷 高雄車站

延伸閱讀

北捷1措施悄上線！「多年毛病」終於改了 通勤族拍手變傻眼：搞錯重點

地鐵7月犯罪才喊新低 曼哈頓亞裔醫就被推下月台

高雄車站「免出站接捷運」連通道今啟用！通勤族喊方便

離譜！板橋火車站傳墜軌意外 男低頭滑手機踩空墜軌恐臨高額罰款

相關新聞

不再繞路 高雄車站接捷運 連通道啟用

台鐵、捷運共構的高雄車站2018年通車，但旅客需走到大廳廣場，才能轉進地下2樓的車站月台或地下3樓的捷運層，昨起月台第8...

屏東東港高中學生宿舍動土

屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程昨動土，預計明年底完工，提供體育班及住小琉球的學生居住，免去舟車往返與在外租屋風險；屏東...

高雄美濃吉洋農地盜砂「水很深」 地主疑脫產罰不到

高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩揭露她在上月接獲陳情，被現場危險情況嚇到。轄區立委邱議瑩下午也趕赴...

豪雨災害未平...楊柳颱風又恐襲台 「全國農損最慘」農民悲吐心聲

楊柳颱風恐襲台，屏東縣農損在0728豪雨農損逾1億多元是全國最慘，高樹鄉是平地鄉鎮雨量累積下最多的鄉，一名鳳梨農嘆，07...

獨／誤以為是蝙蝠...旗山老街奇景曝光！數萬隻赤腰燕、家燕霸滿電線

上月底連日豪雨過後，高雄旗山老街附近入夜後天天出現數萬隻鳥類齊聚電線桿景觀，鳥類專家研判是家燕及赤腰燕過境群聚，總數約3...

楊柳颱風逼近！往返小琉球船班 8月13日全面停航

楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今夜發布海上颱風警報，往返琉球、東港的東琉線船班，考量海象不佳，8月13日全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。