斯洛伐克省長致函陳其邁 慰問高雄災情願提供協助
斯洛伐克布拉提斯拉瓦省省長德羅巴近日透過駐斯洛伐克代表處，致函高雄市長陳其邁，對高雄近期水患災情表達慰問與關懷，並表示願在既有合作基礎上提供協助。
據駐斯洛伐克代表處新聞稿，德羅巴（JurajDroba）省長在信中指出，對受災家庭深表同理，感謝第一線人員的投入，並表示若有需要，布拉提斯拉瓦省（Bratislava）願分享城市治理、緊急應變與公共服務等經驗，並透過現有合作管道推動媒合交流。
駐斯洛伐克代表處已於第一時間轉致慰問函，並向德羅巴省長致謝，同時與雙方團隊保持聯繫，以利後續技術交流或資源媒合之規畫。
駐斯洛伐克代表李南陽表示，將持續扮演橋樑角色，關注高雄災後復原進度，透過既有平台促進資源整合及人才對接，延續雙邊合作，強化夥伴關係，攜手提升城市韌性與市民福祉。
高雄市與布拉提斯拉瓦省在駐斯洛伐克代表處牽線下，於2022年簽署城市夥伴協定，涵蓋多面向交流，逐步建立常態化交流機制。
今年3月，德羅巴省長率團訪台參加智慧城市展，南下高雄與市長陳其邁會面，重申雙邊夥伴關係，並就智慧治理、公共運輸、觀光與青年交流等議題探討可行合作方向，為雙方後續互動奠定紮實基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言