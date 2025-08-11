斯洛伐克省長致函陳其邁 慰問高雄災情願提供協助

快訊

中央社／ 布拉格11日專電

斯洛伐克布拉提斯拉瓦省省長德羅巴近日透過駐斯洛伐克代表處，致函高雄市長陳其邁，對高雄近期水患災情表達慰問與關懷，並表示願在既有合作基礎上提供協助。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，德羅巴（JurajDroba）省長在信中指出，對受災家庭深表同理，感謝第一線人員的投入，並表示若有需要，布拉提斯拉瓦省（Bratislava）願分享城市治理、緊急應變與公共服務等經驗，並透過現有合作管道推動媒合交流。

駐斯洛伐克代表處已於第一時間轉致慰問函，並向德羅巴省長致謝，同時與雙方團隊保持聯繫，以利後續技術交流或資源媒合之規畫。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，將持續扮演橋樑角色，關注高雄災後復原進度，透過既有平台促進資源整合及人才對接，延續雙邊合作，強化夥伴關係，攜手提升城市韌性與市民福祉。

高雄市與布拉提斯拉瓦省在駐斯洛伐克代表處牽線下，於2022年簽署城市夥伴協定，涵蓋多面向交流，逐步建立常態化交流機制。

今年3月，德羅巴省長率團訪台參加智慧城市展，南下高雄與市長陳其邁會面，重申雙邊夥伴關係，並就智慧治理、公共運輸、觀光與青年交流等議題探討可行合作方向，為雙方後續互動奠定紮實基礎。

