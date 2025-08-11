颱風逼近...林保署屏東轄管場域封閉 小琉球13日停航

颱風楊柳接近中，最快明天中午至下午發布陸警。林保署屏東分署表示，轄內森林遊樂區及自然步道，明天下午5時預警性封閉；另外，往返小琉球船班，13日全天停航。

中央氣象署表示，颱風楊柳持續朝台灣移動，最快深夜至明天清晨發布海警，明天中午至下午發布陸警；預估13日風雨最劇烈，中南部、東半部須防強風豪雨。

林業保育署屏東分署表示，轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，將自明天下午5時預警性休園及封閉；藤枝國家森林遊樂區、檜谷山屋、北大武山及筏灣泰武步道，仍尚未開放；林後四林平地森林園區則維持正常開園。

屏東分署補充，若屏東縣政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，分署所轄育樂場域立即休園；後續將視氣象預報及颱風警報解除後影響程度及環境整備情形，適時恢復開放。

屏東分署提醒，近期天氣受颱風影響趨不穩，暫時避免入山，以維自身安全，最新訊息將同步更新於台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）。

另外，往返小琉球交通客船業者，今天陸續宣布13日全天停航；泰富航運、藍白航運及大福航運14日也全天停航，東琉線交通客船聯營處則表示，14日航行與否，視海象決定。