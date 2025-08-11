颱風逼近...林保署屏東轄管場域封閉 小琉球13日停航

快訊

中央社／ 屏東縣11日電

颱風楊柳接近中，最快明天中午至下午發布陸警。林保署屏東分署表示，轄內森林遊樂區及自然步道，明天下午5時預警性封閉；另外，往返小琉球船班，13日全天停航。

中央氣象署表示，颱風楊柳持續朝台灣移動，最快深夜至明天清晨發布海警，明天中午至下午發布陸警；預估13日風雨最劇烈，中南部、東半部須防強風豪雨

林業保育署屏東分署表示，轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，將自明天下午5時預警性休園及封閉；藤枝國家森林遊樂區、檜谷山屋、北大武山及筏灣泰武步道，仍尚未開放；林後四林平地森林園區則維持正常開園。

屏東分署補充，若屏東縣政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，分署所轄育樂場域立即休園；後續將視氣象預報及颱風警報解除後影響程度及環境整備情形，適時恢復開放。

屏東分署提醒，近期天氣受颱風影響趨不穩，暫時避免入山，以維自身安全，最新訊息將同步更新於台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）。

另外，往返小琉球交通客船業者，今天陸續宣布13日全天停航；泰富航運、藍白航運及大福航運14日也全天停航，東琉線交通客船聯營處則表示，14日航行與否，視海象決定。

高雄美濃吉洋農地盜砂「水很深」 地主疑脫產罰不到

高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩揭露她在上月接獲陳情，被現場危險情況嚇到。轄區立委邱議瑩下午也趕赴...

豪雨災害未平...楊柳颱風又恐襲台 「全國農損最慘」農民悲吐心聲

楊柳颱風恐襲台，屏東縣農損在0728豪雨農損逾1億多元是全國最慘，高樹鄉是平地鄉鎮雨量累積下最多的鄉，一名鳳梨農嘆，07...

獨／誤以為是蝙蝠...旗山老街奇景曝光！數萬隻赤腰燕、家燕霸滿電線

上月底連日豪雨過後，高雄旗山老街附近入夜後天天出現數萬隻鳥類齊聚電線桿景觀，鳥類專家研判是家燕及赤腰燕過境群聚，總數約3...

楊柳颱風逼近！往返小琉球船班 8月13日全面停航

楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今夜發布海上颱風警報，往返琉球、東港的東琉線船班，考量海象不佳，8月13日全...

楊柳直衝台灣「高雄山區5路段交通管制」 限制車輛進出

因應楊柳颱風即將進入台灣，南橫公路明霸克路橋今明2天將增加2個時段疏散撤離，公路局甲仙工務段也在台20線、台29線共5個...

高雄車站「免出站接捷運」連通道今啟用！通勤族喊方便

高雄車站月台今日正式開放直通捷運！高雄車站台鐵、捷運共構的地下化站體2018年就已通車，但兩者並無相通，旅客需走到大廳廣...

