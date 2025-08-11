聽新聞
高雄美濃吉洋農地盜砂「水很深」 地主疑脫產罰不到
高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩揭露她在上月接獲陳情，被現場危險情況嚇到。轄區立委邱議瑩下午也趕赴農地會勘，並表示，農地地主疑為人頭全推不知情，財產脫產罰不到；土石採取法及區域計畫法應修法，加重相關罰則。
美濃居民陳情，高雄美濃吉洋里一處農地違法盜採砂石，面積近1公頃，深度目測達到20公尺，另外還有超載砂石車在當地頻繁進出，一邊將優良土石外運，一邊以不明土方回填，造成周邊道路路面損壞，有民眾因此騎車滑倒受傷。
柯志恩赴現場發現，農地外的道路地基疑遭大雨掏空，聯外道路坑坑巴巴，路面坍塌，坑洞還因積水出現「人工湖」，鐵皮圍籬掉落水面、電線桿傾斜，業者雖緊急拉封鎖線阻擋人車進出，但現場情況實在太危險，她立即請議員林義迪找市府會勘。
柯志恩說，無論是剷平山林的大樹和山光電或盜採土石的美濃吉洋農地，許多破壞環境的事情，都發生在原本擁有好山好水的東高雄，令人不禁感嘆，「在我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地，到底還有多少地方遭到破壞？」
柯志恩揭露後，網友質疑，旗山、美濃在地立委邱議瑩為何置身事外，是否只忙自己選舉？
今天下午邱議瑩率團隊會勘農地，邱表示，據了解這塊農地地主跟施作的人都是集團，地主好像是人頭戶，應該是不肖業者及不肖民代共同處理這塊地，她要求經發局加強取締，不過違規情形看起來非常嚴重，應該扣留機具以示懲戒。
邱說，經發局已經開罰，但目前看起來收不到任何效果，地主疑為人頭全都推說不知道，處理的行為人財產脫產也罰不到，未來應針對土石採取法及區域計畫法提案修法，加重罰則。
