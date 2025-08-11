高市議會桌面設可折疊顯示器 康裕成：議事更高效

快訊

中央社／ 高雄11日電

為提升議事品質效率，高雄市議會近日於全體議員及市府官員桌面增設「可折疊顯示器」，質詢時能就近查看議事資料，10月2日正式啟用，議長康裕成說，議事資訊服務將更即時便利。

康裕成表示，新設備將於10月2日登場的第6次定期大會正式啟用，未來議事廳會議進行時，大螢幕投影畫面與桌上顯示器將同步顯示議事資料，議員與官員可就近清楚查看，不必長時間仰頭觀看兩側大螢幕，減輕眼睛與頸部負擔。

高雄市議會今天發布新聞稿表示，目前六都中，僅有台北市及高雄市議會安裝此類桌上顯示器，顯示高雄市議會追求議事科技應用創新的決心。

此外，未來定期大會市長施政報告與質詢，及議員市政總質詢順序，也將由電腦取代傳統紙本抽籤方式，由被指派為代表的2名議員操作電腦，動手就能將抽籤結果快速呈現於每名議員桌面顯示器，預估將節省近30分鐘抽籤流程。

高雄市議會表示，此舉將使議事作業更省時、精準，也符合節能減碳及數位化趨勢。康裕成說，議會是城市治理重要平台，透過持續優化硬體設施，讓市政監督與討論更順暢，也讓市民感受到高雄市議會在效率與專業上不斷進步。

