豪雨災害未平...楊柳颱風又恐襲台 「全國農損最慘」農民悲吐心聲

楊柳颱風恐襲台，屏東縣農損在0728豪雨農損逾1億多元是全國最慘，高樹鄉是平地鄉鎮雨量累積下最多的鄉，一名鳳梨農嘆，0728豪雨鳳梨都泡在水裡面，近期天氣轉晴，「肥料才剛下，如今颱風又要來了，都要再來一次了」。

高樹鳳梨農嘆，「颱風又要來了，肥料才剛下要殺菌，沒想到又要再來一次了」，鳳梨農無奈說，今年颱風7月初就來了，接連颱風來襲，後續還有9、10月，秋颱不容小覷，屆時進入鳳梨催花期，整個影響鳳梨產期調節，明年採收日期恐錯亂。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，0728豪雨影響嚴重，「香蕉、檸檬、金桔等作物根系都被泡爛了、內傷嚴重，要不就是死掉了」，光是修復，有的面臨重種要花兩到三年時間，颱風又來，他提醒農民，「一定要注意排水、從葉面施肥。」

高雄區農改場長羅正宗表示，連續降雨易誘發病害與生理障礙，高屏地區二期水稻正值分蘗盛期，田間應保持排水暢通，颱風過後積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再灌溉，如遇強風導致葉片受損，請及早防治白葉枯病。

「颱風前的準備工作是降低災害風險的關鍵」，羅正宗提醒，棗枝條成熟已屆開花期，將枝條固定，覆蓋防蟲網避免強風吹斷枝條。蓮霧正值催花期，如植株已覆蓋黑網，為避免強風造成黑網及枝葉嚴重破損，建議評估是否提前卸網，待颱風過境後重新覆蓋。作物在風雨後，可利用病害防治藥劑搭配清園及田間衛生管理措施，以防病害擴散蔓延。

羅正宗提醒農友，颱風期間常見強風豪雨，易導致農作物倒伏、葉果損傷及田區積水，做好六項預防措施：

一、盡速採收：成熟蔬果應儘速收成以減少損失。 二、加強植株固定：香蕉及瓜果豆類蔬菜生育期或苗期植株易受強風損害，務必固定在支架或尼龍網上。 三、維持排水暢通：長期淹水作物根系缺氧易衰弱，應即時清除園區內的殘枝落果，避免阻塞排水系統。 四、穩固設施防蟲網：加強棗、木瓜及瓜果類等防蟲網牢固。 五、暫緩施肥：若值作物生育期需施化肥，則注意未來天氣變化，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。 六、0728豪雨受損果菜類田區，建議在颱風來臨前進行預防性病害防治，降低風雨造成的病害發生程度。