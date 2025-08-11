聽新聞
獨／誤以為是蝙蝠...旗山老街奇景曝光！數萬隻赤腰燕、家燕霸滿電線
上月底連日豪雨過後，高雄旗山老街附近入夜後天天出現數萬隻鳥類齊聚電線桿景觀，鳥類專家研判是家燕及赤腰燕過境群聚，總數約3萬多隻。地方人士說前所未見，密密麻麻誤以為是蝙蝠；旗山區公所為此出動灑水車清洗路面鳥糞，盼人鳥和諧共處。
728豪雨過後，旗山區復興東街從中華路至中山路電線桿出現燕子群聚畫面，約300公尺電線上擠滿家燕及赤腰燕，引起居民好奇圍觀，也有人用硬紙板蓋住愛車，防止鳥糞沾黏難清洗。
中華民國野鳥學會前理事長林世忠說，他連續一周觀察發現，這些燕子約在晚間7點前聚集，天亮前會離開，最高峰總數約3.4萬隻，起初是赤腰燕居多、家燕其次，後來家燕數量上升，研判燕群由北往南遷徙，暫時停留在旗山，疑受氣流影響，全數集中在同一條街棲息。
「這種情況很奧妙，不知道會群聚多久！」林世忠說，高雄沿海、屏東恆春滿州地區及台東太麻里鄉等地常有燕子群聚電線桿，山區鄉鎮算罕見。一般而言赤腰燕是留鳥，家燕是候鳥，不過這次是兩種燕子一起飛行、停棲，混合一起，滿特別的。
燕子天天出現，路面殘留許多白色糞便，難免引起民眾抱怨。大德里長曾慶義說，燕群黑壓壓又密密麻麻，起初誤以為是蝙蝠，里民建議用沖天炮嚇鳥，不過長輩說可能是雨下太久導致燕群無處棲息，也算是另類「受災戶」，最後里民願意共體時艱，協請公所出動灑水車洗刷路面，等待燕群過境離去。
旗山區長莊家柔表示，過去沒有出現過大量燕子群聚盛況，此次情況很特別；為維持環境清潔，她協調清潔隊清洗路面，盡力保護這群過境嬌客，也避免影響居民日常生活。
