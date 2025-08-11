快訊

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／誤以為是蝙蝠...旗山老街奇景曝光！數萬隻赤腰燕、家燕霸滿電線

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
這波豪雨過後，高雄旗山區復興東街入夜後電線出現大量家燕及赤腰燕群聚，場面十分壯觀。圖／里長曾慶義提供
這波豪雨過後，高雄旗山區復興東街入夜後電線出現大量家燕及赤腰燕群聚，場面十分壯觀。圖／里長曾慶義提供

上月底連日豪雨過後，高雄旗山老街附近入夜後天天出現數萬隻鳥類齊聚電線桿景觀，鳥類專家研判是家燕及赤腰燕過境群聚，總數約3萬多隻。地方人士說前所未見，密密麻麻誤以為是蝙蝠；旗山區公所為此出動灑水車清洗路面鳥糞，盼人鳥和諧共處。

728豪雨過後，旗山區復興東街從中華路至中山路電線桿出現燕子群聚畫面，約300公尺電線上擠滿家燕及赤腰燕，引起居民好奇圍觀，也有人用硬紙板蓋住愛車，防止鳥糞沾黏難清洗。

中華民國野鳥學會前理事長林世忠說，他連續一周觀察發現，這些燕子約在晚間7點前聚集，天亮前會離開，最高峰總數約3.4萬隻，起初是赤腰燕居多、家燕其次，後來家燕數量上升，研判燕群由北往南遷徙，暫時停留在旗山，疑受氣流影響，全數集中在同一條街棲息。

「這種情況很奧妙，不知道會群聚多久！」林世忠說，高雄沿海、屏東恆春滿州地區及台東太麻里鄉等地常有燕子群聚電線桿，山區鄉鎮算罕見。一般而言赤腰燕是留鳥，家燕是候鳥，不過這次是兩種燕子一起飛行、停棲，混合一起，滿特別的。

燕子天天出現，路面殘留許多白色糞便，難免引起民眾抱怨。大德里長曾慶義說，燕群黑壓壓又密密麻麻，起初誤以為是蝙蝠，里民建議用沖天炮嚇鳥，不過長輩說可能是雨下太久導致燕群無處棲息，也算是另類「受災戶」，最後里民願意共體時艱，協請公所出動灑水車洗刷路面，等待燕群過境離去。

旗山區長莊家柔表示，過去沒有出現過大量燕子群聚盛況，此次情況很特別；為維持環境清潔，她協調清潔隊清洗路面，盡力保護這群過境嬌客，也避免影響居民日常生活。

近日高雄旗山老街附近的復興東街整條馬路電線都有家燕及赤腰燕過境群聚，場面十分壯觀。圖／林世忠提供
近日高雄旗山老街附近的復興東街整條馬路電線都有家燕及赤腰燕過境群聚，場面十分壯觀。圖／林世忠提供
高雄旗山復興東街整條馬路的電線引來大量燕子棲息，密密麻麻，居民起初誤以為是蝙蝠。圖／旗山區公所提供
高雄旗山復興東街整條馬路的電線引來大量燕子棲息，密密麻麻，居民起初誤以為是蝙蝠。圖／旗山區公所提供
這波豪雨過後，高雄旗山區復興東街入夜後電線出現大量家燕及赤腰燕群聚，場面十分壯觀。圖／里長曾慶義提供
這波豪雨過後，高雄旗山區復興東街入夜後電線出現大量家燕及赤腰燕群聚，場面十分壯觀。圖／里長曾慶義提供
近日入夜後，高雄旗山老街附近的復興東街整條馬路電線都有家燕及赤腰燕過境群聚，場面十分壯觀。圖／林世忠提供
近日入夜後，高雄旗山老街附近的復興東街整條馬路電線都有家燕及赤腰燕過境群聚，場面十分壯觀。圖／林世忠提供
這波豪雨過後，高雄旗山區復興東街入夜後電線出現大量家燕及赤腰燕群聚，場面十分壯觀。圖／里長曾慶義提供
這波豪雨過後，高雄旗山區復興東街入夜後電線出現大量家燕及赤腰燕群聚，場面十分壯觀。圖／里長曾慶義提供

燕子 豪雨 蝙蝠 野鳥 長輩 抱怨 老街 受災戶 高雄市

延伸閱讀

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

影／雲林吊車工人吊鷹架誤觸高壓電 爆炸起火下半身被燒焦

好危險！ 神岡居民每天行車閃坑洞 民代爭取重鋪路面年底完工

珍貴高級菇菌2小時大變身！網紅野外實拍 「披白紗」奇景驚豔網友

相關新聞

獨／誤以為是蝙蝠...旗山老街奇景曝光！數萬隻赤腰燕、家燕霸滿電線

上月底連日豪雨過後，高雄旗山老街附近入夜後天天出現數萬隻鳥類齊聚電線桿景觀，鳥類專家研判是家燕及赤腰燕過境群聚，總數約3...

楊柳颱風逼近！往返小琉球船班 8月13日全面停航

楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今夜發布海上颱風警報，往返琉球、東港的東琉線船班，考量海象不佳，8月13日全...

豪雨災害未平...楊柳颱風又恐襲台 「全國農損最慘」農民悲吐心聲

楊柳颱風恐襲台，屏東縣農損在0728豪雨農損逾1億多元是全國最慘，高樹鄉是平地鄉鎮雨量累積下最多的鄉，一名鳳梨農嘆，07...

楊柳直衝台灣「高雄山區5路段交通管制」 限制車輛進出

因應楊柳颱風即將進入台灣，南橫公路明霸克路橋今明2天將增加2個時段疏散撤離，公路局甲仙工務段也在台20線、台29線共5個...

高雄車站「免出站接捷運」連通道今啟用！通勤族喊方便

高雄車站月台今日正式開放直通捷運！高雄車站台鐵、捷運共構的地下化站體2018年就已通車，但兩者並無相通，旅客需走到大廳廣...

司機不會操作…身障人士看完蘇打綠演場欲坐客運遇難題 毀了好心情

台南市一位靠輪椅代步的身障者昨天要到高雄聆賞蘇打綠的演唱會，住家附近坐公車時碰到司機不會操作無障礙設施，只好轉搭火車。回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。