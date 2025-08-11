高雄都會公園人行道改善 國土署補助2026年動工

快訊

中央社／ 高雄11日電

橫跨橋頭區與楠梓區的高雄都會公園，面積達95公頃，是高雄市重要綠地，但沿線人行道鋪面破損，還有喬木竄根，不利通行；國土署核定補助經費改善，改善工程預計明年啟動、後年完成。

高雄都會公園沿線的人行道鋪面規格不一，且出現破損現象，還有喬木竄根導致鋪面掀起，缺乏休憩座椅、植栽帶寬度不足，導致喬木生長不良，須工程改善。

民進黨高雄市立委邱志偉協助爭取國土署經費核定，預計將針對高雄都會公園二期園區進行人行道改善，主要施工範圍為橋頭區橋新一路及橋新六路，總長1.7公里，總工程經費新台幣3500萬元，國土署補助2870萬，工程預計明年啟動。

邱志偉今天透過新聞稿表示，都會公園二期有樹穴空間不足、鋪面不一狀況，因為樹木竄根地面不平整，容易導致運動民眾跌倒受傷，工程將會重新施作鋪面。

都會公園的主管機關是國家公園署國家自然公園管理處青埔管理站，爭取到國土署核定補助經費後，後續將由市府公園處協助編列配合款，工程預計由國家公園署代發包，並先進行設計作業，待審查通過工程預計明年啟動，後年中完成工程。

國家自然公園管理處青埔管理站表示，改善工程預計將擴大植栽寬度，讓樹木生長空間更大，人行道將整地順平並改設RC刷毛鋪面，優化人行空間；斜坡緣石將會加高做擋水矮墩，將園區排水獨立處理，避免增加地方排水壓力。

另外，沿線會新增座椅、補植行道樹，各路口處落實人行道無障礙，輪椅族也能輕易由斑馬線銜接至園區人行道；邱志偉說，都會公園因面積廣大，綠蔭成林，改善的人行道運動空間將能嘉惠更多民眾，讓民眾有更舒適運動空間。

運動 青埔 體育 台幣 人行道 國土署 邱志偉 高雄市 行道樹 民進黨

