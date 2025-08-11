山區致災風險提高 高屏7鄉區土石流警戒值調降

快訊

中央社／ 台北11日電

農業部農村水保署今天表示，台灣山區致災風險明顯提高，新增2處崩塌高風險區，並降低高屏共7鄉區的土石流警戒基準值，強化災防預警。

農村發展及水土保持署發布新聞稿，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，初步新增2處二次災害高風險區，包括高雄市桃源區勤和里東莊橋（高市DF082）及高雄市六龜區中興里扇平山莊（高市DF114）。

農村水保署另針對地質與災後環境條件，為強化防災預警，調降2縣（市）7鄉（區）的土石流警戒基準值，包括高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、甲仙區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉。

對此，農村水保署說，相關調整已函文地方政府與相關災防單位，且於土石流及大規模崩塌防災資訊網公告。

農村水保署提醒，近年受多次強震及颱風影響，部分山區坡地致災風險明顯提高，民眾應及早檢視居家周邊擋土牆、排水溝等設施，嚴防豪雨可能引發的土石流或大規模崩塌。

颱風楊柳逼近台灣，農村水保署也表示，已完成各項防災整備，並隨時支援地方辦理災情勘查與應變工作。

風險 崩塌 土石流

