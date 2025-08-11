美濃農地遭盜採砂石破壞道路 高市府開罰送辦

快訊

中央社／ 高雄11日電

國民黨立委柯志恩今天表示，高雄市美濃區吉洋里有農地遭盜採砂石，面積近1公頃、深度目測達20公尺，農地外的路基遭掏空。市府經發局表示，已依法裁罰並移送檢方司法偵辦。

柯志恩今天在臉書發文表示，日前接到民眾陳情，告知在美濃區吉洋里有農地遭違法盜採砂石，且面積將近1公頃，深度目測達到20公尺，另外還有超載砂石車頻繁進出，一邊將優良土石外運，一邊以不明土方回填。

柯志恩說，違法盜採砂石的行為不僅造成周邊道路路面損壞，有民眾因此騎車滑倒受傷，影響行車安全，近日連日豪雨，看到農地外的道路路基在大雨中疑似遭到掏空，聯外道路的路面坍塌，坑洞積水出現「人工湖」。

柯志恩與國民黨高雄市議員林義迪等人8月8日邀集包括市府環保局、經發局、美濃區公所、派出所等單位到場會勘。柯志恩要求業者必須負責復原道路，未來如果又有道路坑洞發生，必須放置三角錐或爆閃燈示警，避免民眾又摔車受傷。

對此，市府經發局今天回應表示，此案未經許可採取土石，違反土石採取法，經發局日前會同當地派出所進行現勘，已依法2次裁罰行為人，第1次裁罰新台幣100萬元、第2次加重處罰200萬元，共處以300萬元罰鍰。

經發局表示，先前也已函請市府地政局依區域計畫法於6月3日移送地檢署偵辦，現已進入司法程序。此案依法正在進行回填作業，同時要求業者加速修補復原受損的道路及側溝，以維護進出通行安全。

