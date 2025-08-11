楊柳直衝台灣「高雄山區5路段交通管制」 限制車輛進出

因應楊柳颱風即將進入台灣，南橫公路明霸克路橋今明2天將增加2個時段疏散撤離，公路局甲仙工務段也在台20線、台29線共5個地點施工管制，包括勝境橋、明霸克露橋、梅山口至向陽路段、那瑪夏至五里埔、三明火路段，各路段交通管制時間不同，但均只限定當地居民及搶修廠商、運送物資等通行，且要注意車輛噸數。

接近桃源區公所的台20線88k+540(勝境橋）今日起開放時段為早上5點至晚上9點，限制3.5噸以下車輛，禁止甲乙類大客車及公車通過。台20線勤和（92k）到復興路段（99k）（明霸克露橋），今明2天增開時段疏散，限制1.2噸以下車輛，開放時段早上7點倒8點、10點至10點半、12點至13點、15點至15點半、17點至18點。

南橫公路台20臨105線(梅山口至向陽路段)往台東路段，限制5噸車輛進出，開放時段為早上8點至8點半、12點至12點半、14點至14點半。台29臨11線0K至12K(那瑪夏至五里埔)開放時段為早上5點半至晚上9點，無限制噸數。