高雄車站「免出站接捷運」連通道今啟用！通勤族喊方便

高雄車站月台今日正式開放直通捷運！高雄車站台鐵、捷運共構的地下化站體2018年就已通車，但兩者並無相通，旅客需走到大廳廣場才能分別到地下2樓車站月台層、地下3樓的捷運層，鐵道局雖已規劃連通道，但因消防安檢問題遲未開放，如今正式在月台第8車位置啟用連通道，通勤民眾表示方便，能省下5至10分鐘路程。

原先旅客從高雄車站月台欲轉乘高雄捷運，需從地下2樓先到地下1樓廣場後，再轉往地下3層的高捷車站，不僅要花費超過10分鐘路程，動線曲折也容易讓人找不到路。為此鐵道局在興建車站時，已完成台鐵月台（B2）通往捷運站穿堂層（B3）的連通道，原預計今年農曆年後啟用，但因消防安檢問題，拖了半年仍未開放，今日正式開通。

高雄車站、捷運連通道的樓梯、手扶梯、驗票設備等硬體設備雖早已大致完工，但因驗收與消防安檢程序，遲至今日開放。鐵道局表示，高雄車站B3連通臺鐵、捷運的轉換層今早5點30分正式開放，民眾可從列車第8車位置的通道前往，將使通勤、通學、旅遊轉乘更方便，預計能節省5到10分鐘轉乘路程，台鐵也在連通道繞出來的閘門處，設立高雄車站第3個售票處，方便旅客購票。