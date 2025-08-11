快訊

司機不會操作…身障人士看完蘇打綠演場欲坐客運遇難題 毀了好心情

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市曾遭批六都中無障礙公車數最少，沒想到如今卻發生低底盤公車駕駛以不會操作無障礙設施，致身障者要搭小黃才能回家，市府怒重罰公車業者。（示意圖與當事人無關）圖／慈光身障協會榮譽理事長何文讚提供
台南市曾遭批六都中無障礙公車數最少，沒想到如今卻發生低底盤公車駕駛以不會操作無障礙設施，致身障者要搭小黃才能回家，市府怒重罰公車業者。（示意圖與當事人無關）圖／慈光身障協會榮譽理事長何文讚提供

台南市一位靠輪椅代步的身障者昨天要到高雄聆賞蘇打綠的演唱會，住家附近坐公車時碰到司機不會操作無障礙設施，只好轉搭火車。回程時認為客運應已改善，沒想到下了高鐵要搭公車回家，同一公車、司機弄了半天，還是不會操作，無奈下經朋友幫忙，代叫了無障礙計程車，回到家已是凌晨1時10分，也毀了好心情。

台南市交通局公共運輸處代理處長蔡世勛說，不管此公車是升降機故障，還是司機沒有依照SOP操作，反正就是無法讓想上車的旅客上車，將依規定裁罰9000元。目前漢城公司已就整個事件發生經過作調查及釐清責任，若有缺失就要改善，並做妥適處理。

周姓小姐說，她是蘇打綠忠實粉絲，昨天蘇打綠在高雄開演唱會，她以期待又興奮的心情要去參加，打算做高鐵到左營站，但在住家附近搭32路公車時，司機無法把升降機放下來讓她上車，司機稱說是臨時支援，不會操作，她只好作罷，原本要坐1號公車，但非無障礙設施的公車，只好騎電動輪椅車到火車站，坐火車到高雄看演唱會。

她說，事件發生後有向公共運輸處反映，並通知客運公司改善，因她也事前說，看完演唱會後會搭高鐵回台南，並坐末班公車回家，認為應會改善，孰料回到高鐵台南沙崙站要做公車，又遇到同一司機、同一輛車，司機操作了好半天，還是沒法降下起降機。

當時已是深夜11時42分，要求客運能協助叫無障礙計程車來載她，12點客運公司來電說，因找不到無障礙計程車，請高鐵站協助排班計程車。高鐵人員也主動出來詢問並說明他們的排班車已經沒有無障礙計程車。因叫不到無障礙計程車，客運公司說要派一輛無障礙公車來載她，由於她也請朋友協助，並叫到了一輛願出勤的無障礙計程車，回到家已是凌晨1點10分。周小姐說，她是以快樂心情要去看演唱會，沒想到因這一事件，讓她很不高興，毀了好心情。

「駕駛長其實也很倒霉，他是來支援的，但是公司承諾的教育訓練呢？」她表示，之前自己已有一次類似經驗，客運公司的危機處理不佳，未來也應做好教育訓練，否則對身障者很不公平。

台南市一名周姓小姐遇到無障礙設施公車的起降機放不下來，掃了看演唱會的興。圖／周小姐提供
公車 高鐵 輪椅 計程車 身障者 公共運輸

