前議長曾麗燕今判12年 高市國民黨黨部：將送考紀會

高雄市議會前議長曾麗燕涉詐領助理費案今天二審宣判，仍維持原判12年。針對判決結果，國民黨高市黨部表示，尊重判決，交由考紀會研議。

高市議員曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領1330萬元高市議員助理費，高雄地院審理時，10名人頭助理均認罪輕判3至7月，均獲緩刑，曾否認詐領，重判12年，全案上訴後，高雄高分院今宣判，曾仍判12年，褫奪公權6年。可上訴。

針對曾麗燕判刑結果，國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，黨紀相關問題，後續依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。

曾麗燕是第10選區（前鎮、小港區）議員，原有8席議員，前總統陳水扁之子陳致中因案解職後減為7席。高雄市議會秘書長黃錦平表示，貪汙治罪條例要依據三審定讞結果，曾麗燕仍可上訴，目前不會解職、停職。