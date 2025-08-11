聽新聞
0:00 / 0:00
前議長曾麗燕今判12年 高市國民黨黨部：將送考紀會
高雄市議會前議長曾麗燕涉詐領助理費案今天二審宣判，仍維持原判12年。針對判決結果，國民黨高市黨部表示，尊重判決，交由考紀會研議。
高市議員曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領1330萬元高市議員助理費，高雄地院審理時，10名人頭助理均認罪輕判3至7月，均獲緩刑，曾否認詐領，重判12年，全案上訴後，高雄高分院今宣判，曾仍判12年，褫奪公權6年。可上訴。
針對曾麗燕判刑結果，國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，黨紀相關問題，後續依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。
曾麗燕是第10選區（前鎮、小港區）議員，原有8席議員，前總統陳水扁之子陳致中因案解職後減為7席。高雄市議會秘書長黃錦平表示，貪汙治罪條例要依據三審定讞結果，曾麗燕仍可上訴，目前不會解職、停職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言