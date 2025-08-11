「看天吃飯」變「看數據賣水果」 農二代源頭翻轉農業產銷鏈

農二代黃崇閔從小在果園長大，看著父母每日與天氣、病蟲害搏鬥，深知農民「看天吃飯」的辛酸，他選擇不繼承鋤頭，而是以科技與品牌經營成立「鮮果多股份有限公司」，嘗試為農業找出另一條出路，讓農民不再被市場價格牽著走。

「品質好的水果，若遇上產銷失衡，最後也只能低價賤賣，農民的心血往往付諸流水。」黃崇閔說，自己創業初衷，是希望把水果價值留在產地，把農民的收益穩下來。他鎖定果汁產業為起點，切入冷凍鮮果包領域，試圖串起產地與餐桌，從源頭改變產銷鏈條。

創業初期，「鮮果多」和多數新創一樣，面臨資金有限、人力不足的挑戰。更棘手是，水果熟成不一、人工處理耗時，即使標榜「現打」，口感依然有落差，黃崇閔坦言，當時若不轉型，恐怕很快就會被市場淘汰。團隊果斷跳脫前線零售，改專注於產地整合與供應鏈建構，讓產品先在源頭標準化，再進入市場端。

關鍵技術是I.Q.F（Individual Quick Freezing）急速冷凍，可在短時間封存水果風味與營養，有效突破生鮮保存限制。同時，他導入田間監控、ERP進銷存與CRM顧客管理系統，建立高效B2B產銷資訊平台，不僅提前掌握產量、調整供貨，也能分析不同場域消費習慣，精準對接市場需求。

如今「鮮果多」已與逾100位果農合作，串聯超過800處產地，服務餐飲業者超過1000家，果汁飲品銷售量累計突破1000萬杯。這條由農二代打造的供應鏈，不只穩定水果價格，也為台灣水果開啟外銷與跨產業應用的新可能。

高市青年局在其中扮演推手角色。局長林楷軒近日走訪「鮮果多」新廠區，實地參觀產線與設備，他表示，青年局透過創業補助、雄挺利的利息補貼，以及「創業O'STAR及諮詢輔導」提供品牌輔導與新創參展資源，協助像「鮮果多」這樣青創品牌擴展市場，將台灣優質農產推向國際。

黃崇閔認為，這些資源對青創團隊來說十分關鍵，青年局的輔導不只停留在創業初期的資金協助，更有針對產業發展的實務建議，兼顧產業深度與商業導向。