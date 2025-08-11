高雄「樋口飯糰」搬家滿月傳又遇前房東騷擾 闆娘控訴逃不出惡房東

高雄日式飯糰店「樋口飯糰」與邵姓女房東發生租屋糾紛，樋口夫妻選擇搬離青海路店址，轉移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業，原以為事件落幕，但樋口妻張女昨發文控訴「惡房東騷擾不斷」，讓她決定不再沉默。

張女在「Threads」發文表示，已經解約半個月了，卻依然逃不出惡房東的騷擾。點交時第三方確認無問題，事後房東卻要求更換十多年、歷代房客使用的床墊，甚至以恐嚇方式施壓。

張女說，她原是為推廣新潟物產與觀光才返台開店，賺的每一分錢都是先生與夥伴清晨四點起床辛苦換來，為什麼要讓惡房東得逞？過去4個月，除了忍受網路冷嘲熱諷，還被惡房東控告、跑派出所做筆錄。搬離青海路後雖然比較忙但晚上可以安眠，沒想到平靜的生活只有短短半個月。

張女說，提前解約不僅需付違約金，房東不會還押金，事隔半個月還會告訴房客這裡要修繕，舊的家具要更新，這算不算另一種詐騙？

張女直言，有人說惡人猖獗是因為好人漸漸沉默，陰險者得寸進尺是因為善良人都容忍了。她決定鼓起勇氣不再沉默，提醒今後想租房子的朋友這種惡房東的手法，希望不要再有人遭到和我一樣的傷害，走上法律途徑是希望告訴惡房東：容忍不是懦弱。