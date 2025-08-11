聽新聞
高雄增4輔具站 偏鄉盼設置

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市每年諮詢輔具人次高達15萬，市府為實現「區區有輔具站」願景，近期在湖內、路竹、橋頭及鹽埕區新增4處輔具便利站，海線民眾開心表示「社區能申請輔具，真的好方便」；不過，北高雄海線仍有偏鄉未有據點，當地居民仍盼社會局能加速建置。

高雄全市輔具便利站總數已達38處、涵蓋34個行政區，此次新增的4處輔具便利站，由社會局與地方社團、社福團體合作，其中鹽埕站還與「天愛食物銀行鹽埕店」合作，不僅提供生活物資，也結合輔具資源，讓有輔具需求者，可就近於站點接受諮詢與初步評估。

家住在湖內區的鄭先生日前因車禍導致右腳關節變形，需仰賴家人攙扶行走，長期足不出戶，他說現在能就近取得輔具服務，相當開心。也有路竹區民眾說，剛好家人也需要使用輔具，就近完成申請，直呼很方便。

高雄市每年受理約7千件輔具補助申請、2萬件評估服務及1萬5千件維修申請，諮詢人次更突破15萬，另提供移動式輔具服務車，深入居家評估、適配和檢修服務。

不過，有社福機構社工建議，因服務車受限時間，若要服務偏鄉民眾，建議可以擴展範圍，並提前通知時間，否則有時家人無法陪同，本人要前往輔具站不甚方便；另外，彌陀、阿蓮、永安仍未設立輔具服務據點，當地有需求的長者仍要跨區，很不方便，希望加速建置。

