影／屏東縣三地門鄉收穫節熱鬧登場 周春米：終於放晴了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今出席三地門鄉收穫節，一起跳圍舞。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今出席三地門鄉收穫節，一起跳圍舞。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉是縣內8個山地原鄉中人口數最多的原鄉，今10日起一連三天舉行收穫節運動會，今年度以「傳統與現代」為主，展現排灣族人在文化傳承與當代創意的自信與實踐，縣長周春米出席，周春米說，「終於放晴了！」

「終於雨過天青，縣府仍努力在修復當中」，周春米今出席收穫節致詞時說，0728豪雨下了一周，總雨量下了超過台灣平均一年總雨量，三地門鄉通往德文部落屏31線受豪雨損害，縣府也已經搶通了，但若要重建到原來的樣貌，需1年時間，經費初估1億元，都在規畫當中。

周春米也說，德文部落再進去大社舊部落，有些族人仍住在舊部落，對外道路屏專6線也不太好通行，相當危險，鄉公所、縣府社會處也用最古老方法將物資送進舊部落，「面臨極端氣候，天氣的挑戰，更要敬天畏地、充滿感謝、充滿謙卑、充滿學習」，這樣一條路上沒有這麼的簡單。

三地門鄉大社部落在八八風災後遷村到瑪家鄉禮納里部落，但仍有少數幾戶留在舊大社，0728豪雨摧毀屏專6道路，出現12公尺高約3層樓高的高低落差，只能用繩索，靠著人力徒步進去送物資。

屏東縣府工務處長林洋助說，屏31線是三地門鄉通往德文部落道路，現階段已初步搶通，也讓台電進入搶修復電，現階段會提災修提報。這次豪雨造成衝擊主要是雨量太大了，造成屏31線的邊坡滑動，雨量太多擠壓道路，造成道路破損，位移、破碎其中又以屏31線3公里處靠近獵人學校位置最嚴重。

屏31線通往德文部落的對外道路，屏東縣政府已經暫時搶通。記者劉星君／翻攝
屏31線通往德文部落的對外道路，屏東縣政府已經暫時搶通。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米今出席三地門鄉收穫節。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今出席三地門鄉收穫節。記者劉星君／攝影

