曾智勇回家鄉參加收穫節 全國原民運動會將首邀14南島國家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉今地磨兒國小操場舉行收穫節運動會，開幕典禮尾聲大家一起跳圍舞，一邊頒獎給今年三地門鄉表現優秀的人才。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇今回到家鄉屏東縣三地門鄉參加收穫節運動會，曾智勇致詞說，今年台灣將舉辦全國原住民運動會，將首次邀請全世界14個南島語系國家與會，包含帛琉、紐西蘭、夏威夷、關島等，台灣的原住民是南島語系的發源地。

三地門鄉今10日起為期3天舉行收穫節運動會，現場超熱鬧，眾人齊聚一堂。原民會主委曾智勇是三地門鄉口社部落，曾智勇排行老大，他有三個胞弟、一個胞妹，大弟曾智仁是三地門鄉衛生所主任、三弟是曾智雄是三地門鄉民代表，三人今天出席收穫節，為部落服務。

曾智勇今致詞說，今年屏東縣將舉辦排魯盃運動，他也提到，今年舉辦全國原住民運動會，首次邀請全世界14個南島語系國家，包含帛琉、紐西蘭、夏威夷、關島等，還有台灣16個原住民族，在來義鄉舉辦傳統競技運動會。

曾智勇說，台灣的原住民是南島語系的發源地，「我們是南島語系的主要國家，每一年要請弟兄姊妹回來台灣」，舉辦這樣運動會，結束後再去台東參加PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節。

曾智勇說，比賽划船可以在左營蓮池潭用蘭嶼拼板舟，另外比賽射箭、拔河、撒網、潛水等，「希望屏東被看到、台灣被看到，讓南島語族被全世界看到」，對南島語系多一些心力、多一分幫忙。

三地門鄉收穫節運動會今起一連3天登場，開幕典禮精彩，鄉長曾有欽說，今年首次將收穫祭與運動會合併為同一名稱舉辦，延續對祖靈與土地的崇敬，也突顯排灣族群在現代社會中對身體律動與集體凝聚力的重視。

「收穫節運動會是全鄉共同的節日，更是文化傳承的重要場域」，曾有欽說，今年以象徵排灣族文化的琉璃珠為核心意象，「土地之珠」象徵豐收與自然的庇佑，「孔雀之珠」，象徵愛情與青春的活力，藉由這兩顆琉璃珠，期望凝聚世代共識，向外展現族群文化的魅力。

原民會主委曾智勇（右三）今天回到家鄉出席三地門鄉收穫節運動會，一起跳圍舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉各部落進場。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉今在地磨兒國小操場熱鬧舉行收穫節運動會，開幕典禮的文化演繹環節，邀請鄉內各國小歌謠隊聯袂獻唱排灣族歌曲「小鬼湖之戀」，搭配屏東縣城鄉發展協會理事長蔣美花率領小提琴團隊現場協奏。結合婦女會現代舞演出，展現傳統與當代交織藝術饗宴。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉今在地磨兒國小操場熱鬧舉行收穫節運動會，開幕典禮的文化演繹環節，邀請鄉內各國小歌謠隊聯袂獻唱排灣族歌曲「小鬼湖之戀」，搭配屏東縣城鄉發展協會理事長蔣美花率領小提琴團隊現場協奏。結合婦女會現代舞演出，展現傳統與當代交織藝術饗宴。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉各部落進場。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉今地磨兒國小操場熱鬧舉行收穫節運動會，開幕典禮邀請三地門鄉婦女會齊跳「百人舞豐年」，展現全鄉總動員的文化力量與健康活力。圖與文／劉星君
原民會主委曾智勇今天回到家鄉出席三地門鄉收穫節運動會。記者劉星君／攝影
運動 曾智勇 原住民族

