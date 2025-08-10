曾智勇回家鄉參加收穫節 全國原民運動會將首邀14南島國家

原民會主委曾智勇今回到家鄉屏東縣三地門鄉參加收穫節運動會，曾智勇致詞說，今年台灣將舉辦全國原住民運動會，將首次邀請全世界14個南島語系國家與會，包含帛琉、紐西蘭、夏威夷、關島等，台灣的原住民是南島語系的發源地。

三地門鄉今10日起為期3天舉行收穫節運動會，現場超熱鬧，眾人齊聚一堂。原民會主委曾智勇是三地門鄉口社部落，曾智勇排行老大，他有三個胞弟、一個胞妹，大弟曾智仁是三地門鄉衛生所主任、三弟是曾智雄是三地門鄉民代表，三人今天出席收穫節，為部落服務。

曾智勇今致詞說，今年屏東縣將舉辦排魯盃運動，他也提到，今年舉辦全國原住民運動會，首次邀請全世界14個南島語系國家，包含帛琉、紐西蘭、夏威夷、關島等，還有台灣16個原住民族，在來義鄉舉辦傳統競技運動會。

曾智勇說，台灣的原住民是南島語系的發源地，「我們是南島語系的主要國家，每一年要請弟兄姊妹回來台灣」，舉辦這樣運動會，結束後再去台東參加PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節。

曾智勇說，比賽划船可以在左營蓮池潭用蘭嶼拼板舟，另外比賽射箭、拔河、撒網、潛水等，「希望屏東被看到、台灣被看到，讓南島語族被全世界看到」，對南島語系多一些心力、多一分幫忙。

三地門鄉收穫節運動會今起一連3天登場，開幕典禮精彩，鄉長曾有欽說，今年首次將收穫祭與運動會合併為同一名稱舉辦，延續對祖靈與土地的崇敬，也突顯排灣族群在現代社會中對身體律動與集體凝聚力的重視。