國旅景氣差又有美國關稅衝擊 旅館全聯會籲東南亞旅客免簽證

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國旅館全聯會副理事長兼發言人鄭生昌今天建議，應予東南亞旅客免簽證待遇。圖／台中市政府提供
中華民國旅館全聯會副理事長兼發言人鄭生昌今天建議，應予東南亞旅客免簽證待遇。圖／台中市政府提供

美國對台灣課徵20%關稅，影響傳統產業競爭力。台中市飯店業者憂心進一步也會衝擊國旅市場，中華民國旅館全聯會副理事長兼發言人鄭生昌今天表示，關稅衝擊可能在下季或下下季就顯現，而且不僅限旅宿業，餐飲等百工百業都會受影響，政府應有因應措施。

鄭生昌建議，像是國人赴日本短期觀光、商務、探親等都已免簽證費；泰國也因免簽證費，今年觀光客人數衝破5千萬人，政府鼓勵東南亞國家旅客來台，也應該免簽證。

他說，像政府現針對東南亞六國執行的「觀宏專案」僅給團客免簽證，等於存在審查和障礙，徒然增加困擾。但是大陸針對東南亞國家民眾卻是張開雙手歡迎，不僅免簽還有旅遊補助，誘因比台灣還多，台灣何不就直接給予東南亞國家免簽。

鄭生昌也建議，要推動國旅，就要有層級夠高的官員來主導，才能跨部會整合。像泰國就由副總理兼任觀光部長，以往行政院游錫堃也曾親自擔任行政院觀光發展推動委員會召集人，更容易跨部會整合，希望能比照辦理。

鄭生昌說，新台幣匯率走強之後，民眾看到匯差，寧願出國旅遊，東南亞入境客也因而減少，形成現在旅宿業的不景氣。他說，目前各飯店除了假日會客滿以外，平日客人就少，平均下來每天僅4、5成客人。若是政府能協助免簽證等，吸引入境旅客填補市場，對旅宿業會是一大助益。

