國旅景氣差又有美國關稅衝擊 旅館全聯會籲東南亞旅客免簽證
美國對台灣課徵20%關稅，影響傳統產業競爭力。台中市飯店業者憂心進一步也會衝擊國旅市場，中華民國旅館全聯會副理事長兼發言人鄭生昌今天表示，關稅衝擊可能在下季或下下季就顯現，而且不僅限旅宿業，餐飲等百工百業都會受影響，政府應有因應措施。
鄭生昌建議，像是國人赴日本短期觀光、商務、探親等都已免簽證費；泰國也因免簽證費，今年觀光客人數衝破5千萬人，政府鼓勵東南亞國家旅客來台，也應該免簽證。
他說，像政府現針對東南亞六國執行的「觀宏專案」僅給團客免簽證，等於存在審查和障礙，徒然增加困擾。但是大陸針對東南亞國家民眾卻是張開雙手歡迎，不僅免簽還有旅遊補助，誘因比台灣還多，台灣何不就直接給予東南亞國家免簽。
鄭生昌也建議，要推動國旅，就要有層級夠高的官員來主導，才能跨部會整合。像泰國就由副總理兼任觀光部長，以往行政院游錫堃也曾親自擔任行政院觀光發展推動委員會召集人，更容易跨部會整合，希望能比照辦理。
鄭生昌說，新台幣匯率走強之後，民眾看到匯差，寧願出國旅遊，東南亞入境客也因而減少，形成現在旅宿業的不景氣。他說，目前各飯店除了假日會客滿以外，平日客人就少，平均下來每天僅4、5成客人。若是政府能協助免簽證等，吸引入境旅客填補市場，對旅宿業會是一大助益。
🌀最新颱風動態
▪️三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️楊柳颱風恐增為中颱 氣象粉專：「這天」穿越北台灣上空 登陸機率增加
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言